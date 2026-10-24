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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 19.55 WIB

Prediksi Skor Persijap Jepara vs Java United: Rekor Buruk Tuan Rumah Jadi Peluang Tim Tamu

Persijap Jepara memburu poin pertama saat menjamu Java United di Stadion Bumi Kartini, Sabtu (24/10/2026). (Java United) - Image

Persijap Jepara memburu poin pertama saat menjamu Java United di Stadion Bumi Kartini, Sabtu (24/10/2026). (Java United)

JawaPos.com - Persijap Jepara akan menghadapi ujian berat saat menjamu Java United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Persijap untuk mengakhiri rentetan hasil buruk sekaligus memburu kemenangan perdana musim ini.

Namun, misi itu tidak akan mudah karena Java United datang dengan modal performa yang lebih meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persijap masih terpuruk di dasar klasemen sementara setelah menelan enam kekalahan beruntun. Hasil tersebut membuat Laskar Kalinyamat menjadi salah satu tim yang belum mampu meraih poin pada awal kompetisi musim ini.

Kondisi itu tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim asal Jepara tersebut. Selain harus segera memperbaiki posisi di klasemen, Persijap juga perlu membenahi permainan agar bisa kembali bersaing dengan tim-tim lain di BRI Super League.

Dari enam pertandingan yang sudah dijalani, Persijap baru mampu mencetak dua gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama mereka bukan hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga kemampuan lini depan dalam memanfaatkan peluang.

Di sisi lain, pertahanan Persijap juga belum cukup solid. Mereka beberapa kali kesulitan membendung serangan lawan, termasuk ketika kalah telak dari Bali United dengan skor 1-6 pada 10 Oktober 2026.

Kekalahan itu menjadi salah satu hasil paling mengecewakan bagi Persijap pada awal musim. Setelahnya, mereka kembali gagal meraih poin saat menjamu Isenmulang FC dan ketika bertandang ke markas Dewa United.

Editor: Banu Adikara
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