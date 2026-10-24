Prediksi Skor Persijap Jepara vs Java United: Rekor Buruk Tuan Rumah Jadi Peluang Tim Tamu

Persijap Jepara memburu poin pertama saat menjamu Java United di Stadion Bumi Kartini, Sabtu (24/10/2026). (Java United)
JawaPos.com - Persijap Jepara akan menghadapi ujian berat saat menjamu Java United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Persijap untuk mengakhiri rentetan hasil buruk sekaligus memburu kemenangan perdana musim ini.
Baca Juga:Prediksi Skor Persikad Depok vs PSPS: Duel Tim Papan Atas Grup A Pegadaian Championship 2026/2027
Namun, misi itu tidak akan mudah karena Java United datang dengan modal performa yang lebih meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Persijap masih terpuruk di dasar klasemen sementara setelah menelan enam kekalahan beruntun. Hasil tersebut membuat Laskar Kalinyamat menjadi salah satu tim yang belum mampu meraih poin pada awal kompetisi musim ini.
Kondisi itu tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim asal Jepara tersebut. Selain harus segera memperbaiki posisi di klasemen, Persijap juga perlu membenahi permainan agar bisa kembali bersaing dengan tim-tim lain di BRI Super League.
Baca Juga:Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs PSIM: Ze Valente Absen, Laskar Mataram Targetkan Curi Poin
Dari enam pertandingan yang sudah dijalani, Persijap baru mampu mencetak dua gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama mereka bukan hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga kemampuan lini depan dalam memanfaatkan peluang.
Di sisi lain, pertahanan Persijap juga belum cukup solid. Mereka beberapa kali kesulitan membendung serangan lawan, termasuk ketika kalah telak dari Bali United dengan skor 1-6 pada 10 Oktober 2026.
Kekalahan itu menjadi salah satu hasil paling mengecewakan bagi Persijap pada awal musim. Setelahnya, mereka kembali gagal meraih poin saat menjamu Isenmulang FC dan ketika bertandang ke markas Dewa United.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022