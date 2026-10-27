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Penulis: Andika Rachmansyah
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.59 WIB

Duel Sengit! Menang 1-0, Borneo FC Tekuk 10 Pemain PSS Sleman

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara) - Image

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Borneo FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSS Sleman dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) sore WIB. 

Posisi Borneo FC dan PSS Sleman di Klasemen Sementara Super League 2026/2027

Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Borneo FC karena sukses membawa pulang tiga poin ke Samarinda. Tim asuhan Mauro Jeronimo tersebut saat ini menghuni posisi ke-12 dengan sembilan poin. 

Sementara, kekalahan ini membuat PSS Sleman masih terjebak dalam tren buruk setelah sebelumnya ditekuk Persik Kediri 1-2 pada pekan keenam. Mereka kini menghuni posisi ke-15 dengan empat poin, satu tingkat di atas zona merah.  

PSS Sleman 10 Pemain, Borneo FC Cetak Gol Keunggulan

Borneo FC mengamankan keunggulan 2-1 atas PSS Sleman pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10) malam. Pesut Etam mampu mencetak dua gol meski bermain di kandang lawan.

Jual beli serangan terus tersaji, namun belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-25. Peluang-peluang yang diciptakan kedua kesebelasan belum ada yang berhasil dikonversikan menjadi gol. 

Borneo FC sukses membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-38 lewat sepakan Rahmad Sonriza yang tak mampu dibendung kiper PSS Sleman, Pedro Caracoci. Gol tersebut tercipta melalui situasi sepak pojok. 

Editor: Banu Adikara
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