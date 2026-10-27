Duel Sengit! Menang 1-0, Borneo FC Tekuk 10 Pemain PSS Sleman

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Borneo FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSS Sleman dalam lanjutan Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) sore WIB.
Posisi Borneo FC dan PSS Sleman di Klasemen Sementara Super League 2026/2027
Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Borneo FC karena sukses membawa pulang tiga poin ke Samarinda. Tim asuhan Mauro Jeronimo tersebut saat ini menghuni posisi ke-12 dengan sembilan poin.
Sementara, kekalahan ini membuat PSS Sleman masih terjebak dalam tren buruk setelah sebelumnya ditekuk Persik Kediri 1-2 pada pekan keenam. Mereka kini menghuni posisi ke-15 dengan empat poin, satu tingkat di atas zona merah.
PSS Sleman 10 Pemain, Borneo FC Cetak Gol Keunggulan
Borneo FC mengamankan keunggulan 2-1 atas PSS Sleman pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10) malam. Pesut Etam mampu mencetak dua gol meski bermain di kandang lawan.
Jual beli serangan terus tersaji, namun belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-25. Peluang-peluang yang diciptakan kedua kesebelasan belum ada yang berhasil dikonversikan menjadi gol.
Borneo FC sukses membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-38 lewat sepakan Rahmad Sonriza yang tak mampu dibendung kiper PSS Sleman, Pedro Caracoci. Gol tersebut tercipta melalui situasi sepak pojok.
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