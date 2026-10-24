Persela vs De Red FC: Aji Santoso Minta Pemain Bangkit Usai Kekalahan dari Barito Putera

JawaPos.com - De Red FC bertekad melanjutkan tren positif di laga tandang saat menghadapi Persela Lamongan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10) sore.

Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menaruh perhatian besar pada kesiapan mental para pemain menjelang pertandingan ini. Pasalnya, De Red FC baru saja menelan kekalahan 0-2 dari PS Barito Putera di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (18/10).

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Aji. Ia ingin para pemain segera bangkit dan kembali menunjukkan semangat juang yang dibutuhkan untuk menghadapi Persela, yang memiliki catatan kandang cukup baik musim ini.

Meski datang dengan modal kekalahan, De Red FC masih punya alasan untuk percaya diri. Dalam dua pertandingan tandang sebelumnya, mereka berhasil meraih hasil positif.

De Red FC menang tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada 2 Oktober. Setelah itu, mereka bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Persis Solo pada 11 Oktober.

Dua hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim berjuluk De Red FC untuk kembali mencuri poin di kandang lawan. Aji berharap konsistensi anak asuhnya dalam pertandingan tandang bisa berlanjut ketika menghadapi Laskar Joko Tingkir.

"Mudah-mudahan di pertandingan Persela nanti kita dapat hasil yang positif, karena di dua tur (laga tandang) kita mendapatkan nilai positif. Semoga berlanjut pada laga (tandang) ketiga ini," kata Aji dalam sesi persiapan di Stadion Gelora 10 November, Jumat (23/10).

Pelatih berusia 56 tahun itu menyadari timnya masih membutuhkan sejumlah pembenahan, terutama dalam hal mental bertanding. Menurutnya, para pemain harus segera mengembalikan kepercayaan diri agar mampu tampil maksimal di tengah tekanan suporter tuan rumah.