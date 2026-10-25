Ribuan Pesepak Bola Muda Siap Berlaga di Blispi Youth Cup 2026

Piala bergilir Ketua DPD RI dipajang saat pembukaan turnamen sepak bola usia dini Blispi Youth Cup 2026 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10/2026). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
JawaPos.com - Sebanyak 2.150 pesepak bola muda dari 74 tim mengikuti Blispi Youth Cup 2026 untuk memperebutkan Piala Ketua DPD RI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 25–28 Oktober.
Ketua Umum Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (Blispi) Subagja Suihan di Cikarang, Minggu, mengatakan turnamen tahun ini menjadi istimewa karena mendapat dukungan langsung dari Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam pembinaan sepak bola usia dini.
"Turnamen ini mempertemukan bakat-bakat muda usia di bawah 10, 12, 14 dan 16 tahun yang selanjutnya akan menjaring pemain dari pelosok nusantara menuju nasional melalui Piala Ketua DPD RI," katanya.
Subagja mengatakan Blispi telah menjadi wadah pembinaan sepak bola pelajar secara berjenjang sejak 2013 atau selama 13 tahun.
Menurut dia, sejumlah pesepak bola nasional pernah mengikuti pembinaan Blispi, antara lain Bagas Kaffa, Bagus Kahfi, Ernando Ari, Septian David Maulana, dan Egy Maulana Vikri.
Ia mengatakan kehadiran mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong dalam turnamen tersebut diharapkan dapat memotivasi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik.
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Blispi juga berencana memilih 18 pemain terbaik untuk mengikuti pembinaan lanjutan di Korea Selatan dengan melibatkan Shin Tae-yong dan Simon Tahamata.
"Artinya bahwa Blispi mempunyai data pemain untuk disampaikan ke Coach Shin Tae Yong. Saya sampaikan kepada Pak Ketua untuk memberikan seorang scout telent, 18 pemain terbaik akan dibawa ke Korea Selatan dan rencananya melibatkan Coach Shin Tae Yong dan Coach Simon Tahamata," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut dilandasi keyakinan bahwa banyak pesepak bola muda berbakat di daerah yang belum memperoleh kesempatan pembinaan secara memadai.
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