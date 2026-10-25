Shin Tae-yong Tekankan Pentingnya Pembinaan Usia Dini untuk Majukan Sepak Bola

JawaPos.com - Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menekankan pentingnya sistem pembinaan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelatih usia dini untuk mengembangkan potensi pesepak bola muda Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sepak bola. Namun, potensi tersebut perlu ditopang sistem pembinaan yang baik dan peningkatan kualitas pelatih usia dini," kata Shin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan turnamen Blispi Youth Cup V 2026 yang memperebutkan Piala Ketua DPD RI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

Menurut Shin, turnamen sepak bola usia muda seperti Blispi Youth Cup memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sepak bola nasional.

"Saya melihat potensi yang sangat besar. Indonesia tidak pernah kekurangan bakat. Jika sistem seperti ini dapat dibentuk dengan baik, saya memiliki keyakinan bahwa sepak bola Indonesia dapat berkembang pesat," ujarnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan keberadaan pemain muda berbakat harus didukung pelatih yang mampu memberikan pendampingan secara tepat dan terukur untuk membangun fondasi sepak bola yang kuat.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan para mantan pemain nasional dalam pembinaan pesepak bola usia dini.

"Kita bisa lihat di sini hari ini ada banyak legenda sepak bola Indonesia yang hadir. Jika para legenda sepak bola ini bisa banyak mendidik dan membina para pemain muda, sebenarnya fondasi kita akan menjadi lebih kokoh," katanya.