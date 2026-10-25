Arthur Augusto Tagih Gaji Semen Padang, Suporter: Kami Berada di Barisanmu!

Arthur Augusto ketika diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Semen Padang FC di paruh musim Liga 1 Indonesia 2024/2025. (Instagram Semen Padang FC)
JawaPos.com — Arthur Augusto, mantan kiper Semen Padang, kembali menagih hak pembayaran gaji melalui kolom komentar akun sepak bola Indonesia setelah kemenangan Kabau Sirah atas Persiku Kudus, Sabtu (24/10/2026).
Menurut unggahan akun suporter Instagram @424_spfc, permintaan itu memantik dukungan penggemar yang berharap manajemen segera menyelesaikan persoalan pembayaran sang penjaga gawang.
Kemenangan Semen Padang ternyata menyisakan cerita lain di luar hasil pertandingan melawan Persiku Kudus.
Di tengah kegembiraan suporter, perhatian ikut tertuju kepada mantan pemain yang disebut masih menunggu pelunasan haknya.
Akun @424_spfc mengangkat persoalan tersebut lewat unggahan yang menceritakan dukungan Arthur terhadap mantan klubnya.
Unggahan itu juga menyampaikan harapan agar persoalan lama segera dibereskan sehingga perjalanan tim di Championship dapat berjalan lebih fokus.
Arthur Augusto disebut kembali meminta manajemen Semen Padang melunasi gaji yang tertunggak, berdasarkan keterangan akun suporter @424_spfc.
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Permintaan tersebut menjadi pokok sorotan unggahan yang kemudian mendapat respons langsung dari akun sang pemain.
“Mantan Kiper Semen Padang FC, Arthur Augusto kembali meminta haknya di berbagai komentar akun sepakbola Indonesia setelah Semen Padang menang melawan Persiku Kudus pada Sabtu, 24 Oktober 2026,” tulis @424_spfc.
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