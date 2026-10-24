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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Skor Isenmulang FC vs PSIM di Super League: Laskar Mataram Tanpa Ze Valente

PSIM Yogyakarta memburu hasil positif saat menghadapi Isenmulang FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (24/10/2026), tanpa kapten Ze Valente. (PSIM) - Image

PSIM Yogyakarta memburu hasil positif saat menghadapi Isenmulang FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (24/10/2026), tanpa kapten Ze Valente. (PSIM)

JawaPos.com — PSIM Yogyakarta berpeluang mencuri poin saat menghadapi Isenmulang FC pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (24/10/2026).

Meski kehilangan kapten Ze Valente akibat sanksi kartu merah, Laskar Mataram masih bisa memanfaatkan produktivitas tuan rumah yang baru mencetak tiga gol dalam enam pertandingan.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB dan disiarkan melalui Indosiar serta Vidio.

Duel ini mempertemukan Isenmulang FC yang mulai menemukan momentum dengan PSIM Yogyakarta yang masih memburu kemenangan perdana musim ini.

Prediksi skor Isenmulang FC vs PSIM Yogyakarta mengarah pada hasil imbang 1-1. Performa tuan rumah memang sedang membaik, tetapi persoalan penyelesaian akhir membuka ruang bagi tim tamu untuk membawa pulang tambahan angka.

Mengapa Isenmulang FC Belum Aman meski Mulai Bangkit?

Isenmulang FC belum sepenuhnya keluar dari masalah karena peningkatan hasil belum diikuti produktivitas serangan yang meyakinkan. Dari enam pertandingan, Ardi Ramdani dan kolega baru menghasilkan tiga gol, sehingga efektivitas menjadi pekerjaan penting saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

Pasukan Mundari Karya sebelumnya melewati empat pertandingan awal dengan kekalahan beruntun. Situasi mulai berubah setelah mereka mengalahkan Persijap Jepara 1-0 pada pekan kelima, kemudian menahan Java United 1-1 pada pertandingan berikutnya.

Dua hasil tersebut menghasilkan empat poin sekaligus memberi suntikan kepercayaan diri bagi pemain. Namun, modal itu belum menjamin Isenmulang FC dapat mendominasi pertandingan, terlebih jika peluang yang diperoleh kembali sulit dikonversi menjadi gol.

"Kondisi pemain sangat bagus, suasana tim juga sangat baik. Kepercayaan diri meningkat setelah dua hasil positif sebelumnya," ujar Mundari Karya. "Namun, yang harus menjadi perhatian kita adalah motivasi PSIM," tambahnya.

Peringatan tersebut menunjukkan pelatih Isenmulang FC tetap memperhitungkan keinginan kuat lawan untuk menghentikan rentetan hasil buruk.

Editor: Hendra
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