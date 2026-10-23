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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Punya Lini Serang Kuat, Persik Kediri Siap Hadapi Lanjutan Super League

Persik Kediri menang atas PSS Sleman di BRI Super League 2026/2027, berkat dua gol Ernesto Gomez dan kontribusi Jose Enrique. (Dok. Persik) - Image

Persik Kediri menang atas PSS Sleman di BRI Super League 2026/2027, berkat dua gol Ernesto Gomez dan kontribusi Jose Enrique. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri memiliki lini serang kuat semakin sulit ditebak lawan pada lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Persik Kediri punya pahlawan baru saat mengalahkan PSS Sleman pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.

Bukan Jose Enrique yang biasanya menjadi andalan di lini depan, melainkan Ernesto Gomez yang tampil menonjol lewat dua golnya di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10).

Winger kanan asal Spanyol itu mencetak gol pada menit ke-8 dan 42.

Brace tersebut memastikan Ernesto Gomez menjadi pemain ketiga Persik Kediri yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan musim ini.

Sebelum Ernesto Gomez, catatan serupa lebih dulu ditorehkan Jose Enrique ketika Persik Kediri menang 2-0 atas Garudayaksa FC.

Setelah itu, Eduardo Barbosa juga berhasil memborong dua gol saat Macan Putih menghadapi Madura United.

Kemenangan atas PSS Sleman kali ini juga memperlihatkan kontribusi Jose Enrique meski namanya tidak masuk daftar pencetak gol.

Striker asal Spanyol itu menjadi salah satu pemain yang berperan dalam terciptanya gol penalti Ernesto Gomez.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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