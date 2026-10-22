5 Laga Persebaya Surabaya Tak Terkalahkan! PSM Makassar Siap Hentikan Rekor Tavares

Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar di Parepare pada Kamis (22/10/2026) dengan modal lima pertandingan tanpa kekalahan di Super League 2026/2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — PSM Makassar membidik akhir rekor lima laga tanpa kekalahan Persebaya Surabaya saat kedua tim bertemu pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) sore.
Berbekal kemenangan perdana musim ini, tuan rumah ingin melanjutkan kebangkitan sekaligus menguji konsistensi tim asuhan Bernardo Tavares.
Pertemuan di Parepare mempertemukan dua tim dengan hasil pertandingan terakhir yang berbeda.
PSM Makassar baru membawa pulang kemenangan dari markas PSIM Yogyakarta, sedangkan Persebaya Surabaya harus menerima hasil imbang ketika menjamu PSS Sleman.
Perbedaan hasil tersebut membuat pertandingan ini menarik meski catatan keseluruhan Green Force lebih baik.
PSM Makassar memiliki dorongan untuk meneruskan momentum, sementara tim tamu membutuhkan kemenangan agar tambahan poin mereka tidak kembali tersendat.
Persebaya Surabaya melewati lima pertandingan awal musim dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Catatan tersebut menghasilkan sembilan poin sekaligus menjaga tim racikan Bernardo Tavares tetap belum tersentuh kekalahan menjelang lawatan ke Parepare.
Namun, status tidak terkalahkan belum membuat perjalanan Green Force sepenuhnya mulus. Tiga pertandingan yang berakhir seri memperlihatkan masih ada kesempatan meraih poin maksimal yang belum berhasil mereka tuntaskan.
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Hasil imbang melawan PSS Sleman pada pertandingan terakhir menjadi contoh terdekat.
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