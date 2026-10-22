Psywar Bernardo Tavares Jelang Lawan PSM Makassar: Siap Lakukan Segalanya demi Persebaya Surabaya!

JawaPos.com — Bernardo Tavares menegaskan kesiapannya melakukan segala upaya untuk membawa Persebaya Surabaya mengalahkan PSM Makassar di Stadion B. J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026).

Menghadapi mantan tim pada pekan keenam Super League 2026/2027, pelatih asal Portugal itu meminta Green Force menjaga disiplin dan konsentrasi agar bisa membawa pulang hasil positif.

Pernyataan Tavares menjadi pesan tegas menjelang pertandingan yang sarat tantangan bagi tim tamu.

Kedekatan dengan PSM Makassar tidak mengurangi ambisinya memperjuangkan kemenangan untuk Persebaya Surabaya di hadapan pendukung tuan rumah.

Namun, tekad tersebut harus dibarengi penampilan yang terjaga sepanjang pertandingan.

Tavares memahami PSM Makassar memiliki agresivitas, intensitas permainan, serta pemain yang bisa menentukan hasil lewat kesempatan yang mereka dapatkan.

Apa Ancaman Utama PSM Makassar bagi Persebaya Surabaya? Agresivitas dan intensitas tinggi menjadi dua karakter PSM Makassar yang mendapat perhatian Tavares.

Dia juga menyoroti keberadaan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan sehingga Persebaya Surabaya harus mewaspadai ancaman dari berbagai situasi.

"PSM merupakan tim yang agresif dan memiliki intensitas permainan tinggi. Mereka juga mempunyai pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan," ujar Tavares dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).