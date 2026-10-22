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Kamis, 22 Oktober 2026 | 07.33 WIB

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persebaya Surabaya: Green Force Tahan Juku Eja

Persebaya Surabaya hadapi PSM Makassar di pekan keenam Super League. (Dok. Persebaya Surabaya)&nbsp; - Image

Persebaya Surabaya hadapi PSM Makassar di pekan keenam Super League. (Dok. Persebaya Surabaya)&nbsp;

JawaPos.com - Persebaya Surabaya bertandang ke markas PSM Makassar di pekan keenam Super League.

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kamis (22/10) pukul 15.30 WIB. 

Prediksi skor PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Dalam lima pertemuan terakhir di Super League, Persebaya lebih unggul dari PSM Makassar.

Melansir Transfermarkt, Persebaya memenangkan dua pertandingan dan tiga sisanya berakhir dengan hasil imbang. 

Meski dari sisi permainan tidak memuaskan, Persebaya punya status belum terkalahkan menjelang laga melawan PSM.

Dalam lima laga, mereka berhasil menang dua laga dan tiga laga bermain imbang. 

Produktivitas gol masih menjadi masalah Persebaya. Tim asuhan Bernardo Tavares itu  hanya mencetak enam gol dari lima laga. 

Sementara PSM Makassar sedang dalam kepercayaan diri tinggi.

Sebab pada pekan kelima, mereka meraih kemenangan perdana di Super League musim ini dari PSIM Yogyakarta. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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