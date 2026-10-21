Persebaya Surabaya Minim Waktu Pemulihan! Gledson Gaspol Bidik Poin Maksimal di Markas PSM

Gledson Paixao membidik poin maksimal bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi mantan klubnya, PSM Makassar, Kamis (22/10). (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi keterbatasan waktu pemulihan menjelang duel melawan PSM Makassar pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10).
Tapi Gledson Paixao tetap membidik poin maksimal di markas mantan klubnya.
Gelandang Green Force itu mengandalkan fokus, kerja keras, dan motivasi tinggi untuk menjawab tantangan menghadapi tuan rumah yang dinilainya sangat kuat.
Lawatan ini membawa tantangan fisik sekaligus cerita personal bagi Gledson. Dia kembali menghadapi klub yang pernah dibelanya sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya pada awal musim 2026/2027.
Di tengah persiapan yang singkat, Gledson menegaskan kesiapan timnya untuk memberikan penampilan terbaik dan memperjuangkan hasil akhir.
Gledson mengakui Persebaya Surabaya tidak memiliki banyak waktu untuk memulihkan kondisi sebelum menghadapi PSM Makassar.
Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kepercayaan dirinya terhadap kerja yang sudah dilakukan bersama rekan-rekannya.
"Kami tidak punya banyak waktu untuk pemulihan, tetapi kami percaya diri dengan fokus dan kerja keras yang kami lakukan untuk menghadapi pertandingan ini," ujar Gledson Paixao, Rabu (21/10).
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