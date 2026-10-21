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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.09 WIB

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Terharu Sambutan Suporter PSM Makassar

Bernardo Tavares mengapresiasi sambutan suporter PSM Makassar menjelang laga tandang Persebaya Surabaya pada Kamis (22/10). (Persebaya)&nbsp; - Image

Bernardo Tavares mengapresiasi sambutan suporter PSM Makassar menjelang laga tandang Persebaya Surabaya pada Kamis (22/10). (Persebaya)&nbsp;

JawaPos.com - Bernardo Tavares terharu menerima sambutan suporter PSM Makassar di bandara saat datang bersama Persebaya Surabaya untuk menghadapi mantan klubnya pada Kamis (22/10).

Menjelang pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027 itu, pelatih yang pernah membawa PSM Makassar menjadi juara tersebut mengungkapkan betapa emosionalnya kembali sebagai lawan.

Persebaya Surabaya telah berangkat untuk menjalani pertandingan tandang tersebut pada Selasa (20/10).

Bagi Tavares, perjalanan kali ini mempertemukan tanggung jawabnya bersama Green Force dengan kenangan empat tahun bersama klub yang pernah ditanganinya.

Sambutan di bandara menjadi bagian yang langsung disinggung Tavares dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Sebelum membahas perasaannya menghadapi pertandingan, dia lebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada orang-orang yang menyambut kedatangannya.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa saat tiba di bandara,” ujar Bernardo Tavares, Rabu (21/10).

Ucapan itu membuka penuturannya tentang pertemuan dengan PSM Makassar yang memiliki arti khusus dalam perjalanan kepelatihannya.

Mengapa Kepulangan Tavares Terasa Berbeda?

Tavares mengakui pertandingan melawan PSM Makassar berbeda karena dia kini datang dengan posisi sebagai pelatih tim tamu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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