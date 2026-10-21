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Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Bernardo Tavares Bongkar 5 Keunggulan PSM! Persebaya Wajib Fokus demi Curi Poin Penuh

Bomber Persebaya Surabaya Alex Martins wajib mewaspadai lima kekuatan PSM Makassar menjelang pertandingan Kamis (22/10). (Persebaya) - Image

Bomber Persebaya Surabaya Alex Martins wajib mewaspadai lima kekuatan PSM Makassar menjelang pertandingan Kamis (22/10). (Persebaya)

JawaPos.com - Bernardo Tavares menyoroti lima keunggulan PSM Makassar yang harus diwaspadai Persebaya Surabaya saat bertandang pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10).

Agresivitas, intensitas tinggi, transisi ofensif, situasi set-piece, dan bola kedua menjadi perhatian pelatih asal Portugal tersebut agar Green Force mampu melewati pertandingan tandang ini dengan membawa pulang poin penuh.

Peringatan itu disampaikan Tavares menjelang pertemuan dengan klub yang pernah dibawanya meraih gelar juara.

Kini, dia harus menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi kekuatan PSM Makassar sekaligus mengelola emosi ketika kembali berhadapan dengan mantan timnya.

Persebaya Surabaya sudah berangkat menuju markas PSM Makassar pada Selasa (20/10).

Namun, perjalanan tandang tersebut dibayangi keterbatasan waktu persiapan yang menjadi salah satu sorotan utama Tavares sebelum pertandingan.

Apa Saja Lima Keunggulan PSM Makassar?

Lima kekuatan PSM Makassar dalam penilaian Tavares berkaitan dengan cara bermain agresif, intensitas tinggi, kemampuan memanfaatkan transisi ofensif, ancaman set-piece, serta penguasaan bola kedua.

Rangkaian ancaman itu membuat Persebaya Surabaya perlu menjaga perhatian pada setiap perubahan situasi di lapangan.

"PSM Makassar adalah tim yang kuat. Ini akan menjadi pertandingan kandang pertama dengan suporter," ungkap Bernardo Tavares, Rabu (21/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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