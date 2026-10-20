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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Isenmulang Kalteng FC Hadapi Java United di Sleman, Ardi Ramdani Tegaskan Target Tiga Poin

Pemain Isenmulang Kalteng FC, Ardi Ramdani. (Istimewa) - Image

Pemain Isenmulang Kalteng FC, Ardi Ramdani. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC tetap membidik kemenangan saat menghadapi Java United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Isenmulang harus menjalani pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10/2026), karena kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah belum memungkinkan pertandingan digelar di kandang sendiri.

Situasi tersebut membuat Isenmulang kehilangan keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Tengah menyebabkan kabut asap tebal, sehingga tim berjuluk Laskar Isenmulang itu harus mengungsi ke tempat netral.

Pemain Isenmulang Kalteng FC, Ardi Ramdani, mengakui kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Java United terasa seperti laga tandang. Padahal, secara status, timnya bertindak sebagai tuan rumah.

Meski begitu, Ardi memastikan persiapan tim berjalan dengan baik. Ia menyebut para pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan yang cukup penting bagi perjalanan Isenmulang di kompetisi musim ini.

"Persiapan dari pemain Alhamdulillah dalam kondisi yang baik dan sangat-sangat siap untuk pertandingan besok," ujar Ardi dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Ia juga tidak menampik bahwa bermain jauh dari Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

Apalagi, Isenmulang seharusnya bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter jika pertandingan digelar di Stadion Tuah Pahoe.

Editor: Banu Adikara
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