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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 06.56 WIB

Carlos Pena Ungkap Penyebab Kalah dari Isenmulang, Rekor Sempurna Persita Terhenti

Carlos Pena kecewa Persita kalah 0-1 dari Isenmulang FC. Buruknya penyelesaian akhir jadi sorotan. (Dok. Instagram/@persita.official) - Image

Carlos Pena kecewa Persita kalah 0-1 dari Isenmulang FC. Buruknya penyelesaian akhir jadi sorotan. (Dok. Instagram/@persita.official)

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya menelan kekalahan 0-1 dari Isenmulang Kalteng FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tak terkalahkan Pendekar Cisadane sejak awal musim.

Bermain di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (7/11) malam, Persita sebenarnya tampil cukup dominan. Tuan rumah mampu menguasai jalannya pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanan Isenmulang Kalteng FC.

Namun, dominasi tersebut tidak diikuti penyelesaian akhir yang efektif. Sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol, sementara tim tamu justru mampu memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol kemenangan pada babak kedua.

Carlos Pena Soroti Efektivitas Persita

Carlos Pena menilai anak asuhnya sudah berusaha menjalankan permainan dengan baik. Akan tetapi, solidnya pertahanan Isenmulang Kalteng FC membuat Persita kesulitan menemukan celah untuk mencetak gol.

"Saya kecewa dengan hasilnya karena menurut saya kami memiliki banyak peluang, kami mendominasi permainan, tetapi mereka juga bertahan dengan baik," ujar Pena dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga menyoroti kedisiplinan Isenmulang Kalteng FC dalam menjalankan strategi. Setelah unggul, tim tamu semakin fokus menjaga keunggulan dan membuat Persita kesulitan mengembangkan permainan.

Menurut Pena, pertandingan juga kehilangan banyak kontinuitas karena sejumlah situasi yang membuat waktu bermain efektif berkurang. Kondisi tersebut turut menyulitkan Persita untuk membangun serangan secara konsisten.

Meski demikian, ia tidak ingin menjadikan hal tersebut sebagai alasan atas kekalahan timnya. Pena justru menegaskan bahwa Persita perlu melakukan evaluasi, terutama terkait akurasi penyelesaian akhir.

Ia menyebut Persita sebenarnya memiliki beberapa kesempatan melalui umpan silang, situasi bola mati, hingga peluang lewat sundulan. Aleksa bahkan mendapatkan dua kesempatan melalui sundulan, tetapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol.

"Kami memiliki peluang. Kami melakukan banyak umpan silang, kami memiliki aksi di lini kedua. Sundulan langsung tepat sebelum gol yang mereka cetak, Aleksa memiliki dua peluang dengan sundulan," jelasnya.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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