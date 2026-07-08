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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.28 WIB

Ardi Ramdani Resmi Perpanjang Kontrak, Siap Pimpin Adhyaksa FC Hadapi Liga 1 musim 2026/27

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Selebrasi Adhyaksa FC. (Instagram Vidio Sports)

JawaPos.com - Adhyaksa FC terus mematangkan persiapan menghadapi Liga 1 musim 2026/27.

Klub promosi tersebut memastikan salah satu pemain pentingnya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak kapten tim, Ardi Ramdani.

Kepastian itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Adhyaksa FC. Manajemen menilai Ardi masih menjadi sosok yang dibutuhkan untuk memimpin tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Pengalamannya diharapkan menjadi modal penting saat Adhyaksa FC menjalani musim perdana di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Dalam unggahan resminya, klub memberikan apresiasi kepada bek berusia 29 tahun tersebut yang selama ini menjadi pemimpin di lini belakang.

"The captain stays. Sosok pemimpin di lapangan, tembok kukuh di lini pertahanan. Perjalanan Ardi Ramdani bersama Adhyaksa Football Club berlanjut. Sang kapten resmi memperpanjang kontraknya dan siap memimpin tim menghadapi tantangan musim baru," tulis pihak klub.

Ardi menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengaku bangga masih mendapat kepercayaan dari manajemen dan tim pelatih untuk menjadi bagian dari perjalanan Adhyaksa FC di musim baru.

Menurutnya, klub sudah menjadi rumah kedua setelah tiga musim terakhir berjuang bersama. Karena itu, ia tidak berpikir panjang ketika mendapat tawaran perpanjangan kontrak.

"Saya sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh manajemen dan tim pelatih. Adhyaksa FC sudah seperti rumah kedua bagi saya. Kita sudah berjuang bersama dari bawah hingga berhasil menembus Liga 1," ujar Ardi.

Editor: Banu Adikara
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