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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Dzaky Asraf Harap Persik Kediri Segera Bangkit dan Fokus Lawan Persita Tangerang

Dzaky Asraf saat laga kekalahan Persik Kediri lawan Persija Jakarta. (Dok. Dzaky Asraf)&nbsp; - Image

Dzaky Asraf saat laga kekalahan Persik Kediri lawan Persija Jakarta. (Dok. Dzaky Asraf)&nbsp;

JawaPos.com - Dzaky Asraf meminta Persik Kediri segera bangkit setelah kekalahan dari Persija Jakarta di pekan ketujuh Super League. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-2 yang dimainkan pada 26 Oktober. 

Kekalahan dari Persija menjadi laga yang sulit bagi Dzaky Asraf.

Meskipun demikian, dia meminta rekan setimnya tidak putus asa dan lebih fokus menghadapi laga selanjutnya. 

"Pekan yang sulit, tapi kita tidak boleh putus asa, kita harus lebih kuat lagi dan lebih fokus," tulis Dzaky Asraf di Instagram, Jumat (30/10). 

Pemain 23 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada para suporter.

Dzaky Asraf berharap mereka tetap memberikan dukungan dan percaya pada proses. 

"Terima kasih kepada semua pendukung dan kami sangat membutuhkan kalian. Tetaplah percaya. Djajati," tutup Dzaky Asraf. 

Pada laga melawan Persija, Marcos Reina memainkan Dzaky sebagai starter. Dia bermain 64 menit dan setelah itu digantikan Daffa Salman. 

Secara statistik permainan, Dzaky sangat menonjol dari sisi bertahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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