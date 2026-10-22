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Andika Rachmansyah
Kamis, 22 Oktober 2026 | 07.21 WIB

Shin Tae-yong Ungkap Kunci Sukses Persija Bantai Arema FC

Shin Tae-yong dan Victor Dethan dalam sesi konferensi pers usai pertandingan Persija vs Arema di Stadion Patriot Candrabhaga. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Shin Tae-yong dan Victor Dethan dalam sesi konferensi pers usai pertandingan Persija vs Arema di Stadion Patriot Candrabhaga. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membeberkan kunci kesuksesan timnya dalam kemenangan atas Arema FC pada laga pekan keenam Super League 2026/2027. 

Persija tampil sangat dominan saat menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam WIB.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu melumat tamunya dengan skor telak 5-1. 

Gol-gol kemenangan Persija dicetak melalui brace Alexander Jeremejeff, Stjepan Loncar, Victor Dethan, dan ditutup gol Ivan Mamut.  

Sementara satu gol hiburan Arema FC dicetak oleh Gabriel Silva. 

Kemenangan ini terasa sangat manis karena Persija berhasil memutus rekor buruk ketika menjamu Arema FC.

Macan Kemayoran belum pernah menang menghadapi Singo Edan di kandang dalam tiga pertemuan terakhir. 

“Kemenangan hari ini berkat kerja keras para pemain yang tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhir,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Rabu (21/10). 

Selain berkat kerja keras anak asuhnya, Shin Tae-yong mengatakan hasil evaluasi pasca kekalahan kontra Persita Tangerang berjalan mulus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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