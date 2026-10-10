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Antara
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15.06 WIB

Harapan Besar Mees Hilgers Bersama Timnas Indonesia pada November

Mees Hilgers bisa bantu Heerenveen meraih kemenangan saat menjamu Telstar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion. (Heerenveen) - Image

Mees Hilgers bisa bantu Heerenveen meraih kemenangan saat menjamu Telstar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion. (Heerenveen)

JawaPos.com - Bek SC Heerenveen Mees Hilgers berharap dapat kembali membela Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday pada November mendatang, dengan satu laga yang sudah dipastikan yaitu tandang melawan salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Yordania.

Dalam wawancaranya bersama media Belanda Voetbalprimeur, dikutip Jumat (9/10), Hilgers mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih kepala Indonesia John Herdman mengenai situasinya di Heerenveen.

"Karena itu, kami sudah berdiskusi dan memutuskan bahwa saya akan tetap berada di sini. Namun, saya berasumsi bahwa pada November nanti, ketika saya sudah bisa bermain dalam pertandingan, kemungkinan besar saya akan mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia," kata Hilgers.

Hilgers sendiri akhirnya masuk skuad pertandingan Heerenveen setelah ia didatangkan klub Liga Belanda itu pada awal musim ini. Heerenveen akan melakoni laga melawan PSV Eindhoven pada Sabtu pukul 01.00 WIB, dengan Hilgers berada di bangku cadangan.

Situasi ini menjadi sinyal positif bagi Hilgers untuk kembali mendapatkan menit bermain setelah melewati periode panjang akibat cedera.

Hilgers sudah satu tahun lebih tak bermain, dengan laga terakhirnya adalah saat masih membela Twente dalam laga play-off Liga Konferensi Eropa melawan AZ Alkmaar pada 25 Mei 2025.

Adapun, saat bersama skuad Garuda, pertandingan terakhir pemain yang baru memiliki empat caps itu adalah saat menghadapi Jepang pada Juni tahun lalu dalam laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.

Dalam kesempatan yang sama, Hilgers juga mengaku sangat bangga akhirnya Indonesia mengakhiri dahaga gelar juara selama 35 tahun setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Di laga final, Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 sampai babak perpanjangan waktu dua kali 15 menit.

Editor: Edi Yulianto
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