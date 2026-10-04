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Andika Rachmansyah
Senin, 5 Oktober 2026 | 03.42 WIB

Gawat! John Herdman Belum Pastikan Ole Romeny Tampil di Final FIFA ASEAN Cup 2026

John Herdman dan Kevin Diks saat sesi jumpa pers jelang Timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, angkat bicara terkait kondisi Ole Romeny setelah kedapatan latihan terpisah menjelang laga melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia belum bisa memastikan kehadiran pemain andalannya itu di lapangan lantaran masih menunggu hasil evaluasi tim medis. 

Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB. Seperti biasa, Timnas Indonesia dan Thailand menjalani sesi latihan resminya H-1 sebelum pertandingan.

Timnas Indonesia sendiri menjalani persiapan terakhirnya di Stadion STIK, Jakarta, Minggu (4/10) sore WIB. Sesi latihan tersebut cukup menyita perhatian karena Ole Romeny tidak bergabung dengan rekan-rekannya yang melahap materi latihan dari tim pelatih. Diduga, pemain Fortuna Sittard itu dalam kondisi tidak fit. 

Herdman menanggapi situasi tersebut dengan santai. Juru taktik asal Inggris itu bahkan berkelakar dengan menyinggung performa Ole Romeny yang mencetak empat assist saat Timnas Indonesia melumat Bangladesh 9-2 di laga terakhir Grup A. 

"Ketika Anda mencatatkan empat assist dalam satu pertandingan, Anda mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berlatih sendiri. Menurut saya, itu merupakan pencapaian yang cukup unik," kata Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (4/10). 

Kendati demikian, Herdman mengungkapkan bahwa pemeriksaan medis terhadap Ole Romeny sedang berjalan intensif. Ia juga enggan berspekulasi mengenai cedera spesifik yang dialami sang pemain sebelum mendapat laporan utuh dari tim dokter.

"Ole sedang menjalani pemeriksaan. Kami akan memantaunya dari hari ke hari. Kami akan kembali mengevaluasi kondisinya besok," terang Herdman.

Lebih lanjut, Herdman juga tidak memberikan garansi Ole Romeny akan tampil melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan tersebut, kata dia, baru akan terkuak setelah pihaknya mendapat laporan resmi dari tim medis terkait kondisi sang pemain. 

Editor: Edi Yulianto
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