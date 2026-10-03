Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.25 WIB

Persib Pindahan! Tinggalkan GBLA, Pilih Si Jalak Harupat Jadi Markas Oktober

Persib Bandung meninggalkan GBLA sementara dan memilih Stadion Si Jalak Harupat sebagai markas untuk tiga laga kandang sepanjang Oktober 2026. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung meninggalkan GBLA sementara dan memilih Stadion Si Jalak Harupat sebagai markas untuk tiga laga kandang sepanjang Oktober 2026. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memilih Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, sebagai markas sementara untuk tiga pertandingan kandang sepanjang Oktober 2026.

Keputusan tersebut membuat Persib Bandung meninggalkan sementara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) demi memberi waktu tambahan untuk perawatan rumput. Persib diharapkan kembali menggunakan GBLA sebagai kandang mulai November 2026.

Kenapa Persib Bandung Meninggalkan GBLA?

Persib Bandung harus mengungsi dari GBLA karena kondisi lapangan belum sepenuhnya ideal setelah menjalani proses perawatan sejak Juni 2026.

Manajemen Persib Bandung memilih memperpanjang masa perawatan agar kualitas lapangan benar-benar siap digunakan untuk pertandingan kandang berikutnya.

Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan peninjauan terhadap kondisi lapangan GBLA pada Selasa (29/9/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan positif. Kerapatan rumput dinilai lebih baik dibandingkan kondisi pada bulan sebelumnya.

Meski mengalami perkembangan, kondisi GBLA belum dianggap optimal untuk digunakan secara rutin dalam pertandingan.

Persib Bandung pun memilih memindahkan seluruh laga kandang sepanjang Oktober ke Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung.

“Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan bahwa tiga pertandingan kandang Persib sepanjang Oktober 2026 akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung,” demikian keterangan resmi klub.

“Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).”

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore