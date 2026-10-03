Persib Pindahan! Tinggalkan GBLA, Pilih Si Jalak Harupat Jadi Markas Oktober

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memilih Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, sebagai markas sementara untuk tiga pertandingan kandang sepanjang Oktober 2026.

Keputusan tersebut membuat Persib Bandung meninggalkan sementara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) demi memberi waktu tambahan untuk perawatan rumput. Persib diharapkan kembali menggunakan GBLA sebagai kandang mulai November 2026.

Kenapa Persib Bandung Meninggalkan GBLA? Persib Bandung harus mengungsi dari GBLA karena kondisi lapangan belum sepenuhnya ideal setelah menjalani proses perawatan sejak Juni 2026.

Manajemen Persib Bandung memilih memperpanjang masa perawatan agar kualitas lapangan benar-benar siap digunakan untuk pertandingan kandang berikutnya.

Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan peninjauan terhadap kondisi lapangan GBLA pada Selasa (29/9/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan positif. Kerapatan rumput dinilai lebih baik dibandingkan kondisi pada bulan sebelumnya.

Meski mengalami perkembangan, kondisi GBLA belum dianggap optimal untuk digunakan secara rutin dalam pertandingan.

Persib Bandung pun memilih memindahkan seluruh laga kandang sepanjang Oktober ke Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung.

“Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan bahwa tiga pertandingan kandang Persib sepanjang Oktober 2026 akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung,” demikian keterangan resmi klub.