Hadapi Thailand di Final ASEAN Cup 2026, John Herdman Kenang Rivalitas dengan Anthony Hudson

JawaPos.com - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengaku sangat antusias menantikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (5/10) mendatang.

Hal ini dikatakan Herdman karena dirinya akan bertemu Anthony Hudson, pelatih Thailand yang dulu kerap bertemu dengannya dalam laga Kanada kontra Amerika Serikat.

"Dia tahu bagaimana saya bermain. Dia mempelajari Kanada ketika kami menghadapi Amerika Serikat dalam banyak pertandingan," kata Herdman dalam jumpa pers setelah kemenangan 9-2 atas Bangladesh di SUGBK, Kamis.

Dulunya, pelatih yang menangani Thailand sejak Oktober tahun lalu tersebut adalah seorang asisten pelatih Amerika Serikat, yang ketika itu ditangani Gregg Berhalter, dari Juli 2020 sampai Januari 2023.

Pada periode itu, Herdman yang masih mengasuh Kanada bertemu Amerika Serikat tiga kali, dengan tiga pertemuan itu menghasilkan satu kemenangan, satu seri, dan satu kekalahan untuknya.

"Dan ya, saya bersemangat. Akan menyenangkan berjabat tangan dengannya di area teknis dan melihat dua orang Inggris saling beradu taktik. Ini akan bagus," kata Herdman soal pertemuannya dengan Hudson yang merupakan sesama pelatih asal Inggris.

Selain berbicara mengenai lawan di final, Herdman juga menilai tim asuhannya masih terus berkembang karena para pemain baru menjalani enam sesi latihan bersama.

Menurut dia, proses membangun chemistry membutuhkan waktu dan turnamen seperti FIFA ASEAN Cup menjadi bagian penting dari perkembangan sebuah tim.