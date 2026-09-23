Persija Diminta Tetap Fokus meski Sapu Bersih Kemenangan di 3 Laga Awal

JawaPos.com - Manajer tim Ardhi Tjahjoko meminta Persija Jakarta untuk tetap fokus menghadapi kompetisi BRI Super League musim 2026/2027 meski berhasil menyapu bersih tiga kemenangan di tiga pekan awal.

"Tiga kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain bereuforia berlebihan. Masih ada kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, baik itu individu maupun dalam organisasi permainan," ungkap Ardhi, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu.

Ardhi meminta para pemain Persija Jakarta mempertahankan rasa lapar untuk terus meraih kemenangan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Menurutnya, tiga kemenangan yang berhasil dikumpulkan dalam tiga pekan pertama harus menjadi pijakan untuk menghadapi pertandingan di sisa kompetisi BRI Super League musim ini.

"Jadi, pemain harus tetap lapar untuk meraih kemenangan keempat, kelima, dan seterusnya. Jangan puas dengan pencapaian saat ini," kata Ardhi.

Ardhi melanjutkan pencapaian itu sebagai modal penting untuk menghadapi perjalanan kompetisi yang masih panjang dan ia juga menilai penerapan strategi dan skema permainan yang selama ini dibangun dalam sesi latihan mulai menunjukkan hasil di pertandingan.