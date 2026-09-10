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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 14.21 WIB

Nilai Pasaran Tembus Rp 163 Miliar! Persija Jakarta Belum Puas dan Masih Buru Pemain Baru

Persija Jakarta masih memburu pemain baru meski sudah menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi di Super League 2026/2027, mencapai Rp 163,39 miliar. (Persija) - Image

Persija Jakarta masih memburu pemain baru meski sudah menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi di Super League 2026/2027, mencapai Rp 163,39 miliar. (Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi di Super League 2026/2027, mencapai Rp 163,39 miliar berdasarkan data Transfermarkt, namun aktivitas transfer Macan Kemayoran belum selesai.

Pelatih Shin Tae-yong memastikan satu pemain baru segera diumumkan manajemen untuk memperkuat komposisi Persija Jakarta menjelang pekan kedua kompetisi.

Persija Jakarta Punya Skuad Termahal di Super League

Berdasarkan data Transfermarkt hingga Kamis (10/9/2026), Persija Jakarta menempati posisi teratas dalam daftar lima tim dengan total nilai pasaran tertinggi di Super League 2026/2027.

Skuad Persija Jakarta yang berisi 30 pemain memiliki total nilai pasar Rp 163,39 miliar dengan rata-rata nilai pemain mencapai Rp 5,45 miliar.

Angka tersebut membuat Persija Jakarta berada di atas rival terdekatnya, Persib Bandung, yang memiliki total nilai pasaran Rp 155,13 miliar dari 29 pemain.

Selisih kedua tim mencapai R p8,26 miliar, memperlihatkan betapa kuatnya komposisi skuad Persija Jakarta dari sisi valuasi pemain.

Persija Jakarta juga memiliki rata-rata usia skuad 26,6 tahun dengan sembilan pemain asing di dalamnya.

Komposisi tersebut memperlihatkan perpaduan pemain lokal dan asing yang cukup kompetitif untuk menghadapi panjangnya musim Super League 2026/2027.

Menariknya, nilai pasaran tinggi tersebut belum membuat Shin Tae-yong menutup pintu perekrutan pemain baru.

Editor: Banu Adikara
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