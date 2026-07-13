Resep Malbi Daging Sapi Khas Palembang Ala Devina Hermawan yang Aromanya Menggoda dan Rasanya Melekat di Ingatan!

JawaPos.com - Kuliner Palembang tidak hanya dikenal lewat pempek dan olahan ikannya, tetapi juga memiliki kekayaan hidangan berbasis daging dengan cita rasa yang dalam dan berlapis.

Salah satunya adalah malbi daging sapi, sajian klasik yang kerap hadir di momen istimewa, perayaan keluarga, hingga jamuan adat.

Masakan ini dikenal dengan rasa manis gurih yang khas, aroma rempah yang kuat, serta tekstur daging yang empuk karena dimasak perlahan hingga bumbu benar-benar meresap.

Keunikan malbi terletak pada perpaduan rempah Nusantara seperti kayu manis, cengkih, ketumbar, dan pala, yang dipadukan dengan kecap manis serta kelapa sangrai halus.

Hasilnya adalah hidangan berwarna gelap dengan rasa legit yang kaya, berbeda dari semur maupun rendang.

Untuk melengkapi kenikmatannya, malbi biasanya disajikan bersama sambal nanas segar yang memberi sentuhan asam dan pedas, sehingga rasa tidak terasa enek.

Resep malbi daging sapi khas Palembang ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang menyajikan panduan memasak secara runtut dan mudah diikuti, namun tetap menjaga cita rasa autentik.

Bahan Utama

1. 650 gr daging sapi sengkel