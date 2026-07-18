Viral Pria Asal Palembang Lamar Kekasih Bawa Proposal Pernikahan Lengkap

Proposal pernikahan yang bikin Rozaan Alexander viral usai melamar kekasihnya di Makassar. (TikTok @sheisblackbird)
JawaPos.com - Seorang pria asal Palembang viral di media sosial usai melamar kekasihnya dengan cara tak biasa.
Sebelum membawa kedua orang tuanya untuk melamar secara resmi, pria bernama Rozaan Alexander terlebih dahulu datang sendiri menemui keluarga sang kekasih di Makassar sambil membawa sebuah proposal pernikahan lengkap.
Momen tersebut dibagikan akun TikTok @sheisblackbird. Dalam unggahannya, sang perempuan menceritakan bahwa Rozaan datang lebih dulu untuk bertemu dengan ibu, ayah, dan neneknya, sekaligus mempresentasikan isi proposal yang telah disiapkannya.
"Sebelum bawa orangtuanya, dia dateng sendiri dulu ke Makassar untuk ketemu mama, papa dan nenek aku," tulis sang perempuan dikutip Sabtu (18/7).
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Proposal itu memiliki sampul bertuliskan "Proposal Pernikahan" dengan nama Rozaan Alexander, bertanggal 16 Januari 2026, serta ditujukan untuk "Mama & Papa Chalista".
Di dalamnya, Rozaan menjelaskan alasan dirinya mantap melangkah ke jenjang pernikahan bersama sang kekasih.
Pada bagian "Kenapa Yakin?", ia menuliskan sejumlah poin, yakni memiliki nilai-nilai hidup yang sejalan, saling mendukung pertumbuhan satu sama lain, serta memiliki keinginan dan kesiapan untuk tumbuh bersama setelah menikah.
Proposal tersebut juga disusun layaknya dokumen profesional dengan daftar isi yang memuat berbagai pembahasan.
Mulai dari perkenalan, profil "Siapa Rozaan?", pendidikan, karir dan bisnis, alasan yakin menikah, pembahasan mengenai pernikahan, gambaran kehidupan setelah menikah, galeri foto, hingga penutup.
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Dalam unggahannya, sang perempuan juga mengungkapkan bahwa hubungan mereka dipertemukan oleh latar belakang budaya yang berbeda. Ia berasal dari suku Bugis, sedangkan Rozaan merupakan keturunan Minang.
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