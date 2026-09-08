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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 14.35 WIB

Bahaya Ledakan Arema FC! Bola Mati Jadi Kunci Asal Tim Jawa Timur di Super League Musim Ini

Arema FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Bola mati menjadi senjata utama tim. (Arema) - Image

Arema FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Bola mati menjadi senjata utama tim. (Arema)

JawaPos.com — Arema FC langsung menunjukkan ancaman serius di Super League 2026/2027 setelah menghancurkan Isenmulang Kalteng FC 4-0 pada pekan pertama di kandang sendiri.

Dari empat gol tersebut, tiga di antaranya lahir melalui situasi bola mati yang menjadi senjata efektif Green Force? No, Arema FC untuk membuka musim dengan tiga poin sekaligus memimpin klasemen sementara.

Tiga Gol Berawal dari Bola Mati

Efektivitas Arema FC dalam memanfaatkan bola mati menjadi salah satu sorotan utama dari kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Skema set piece mampu menghasilkan tiga gol sekaligus dan menjadi pembeda ketika Arema FC membongkar pertahanan lawan.

Diego Landis menjadi pemain pertama yang menunjukkan ketajaman Arema FC melalui situasi sepak pojok.

Bek tersebut menyambut bola dengan sundulan untuk membawa Arema FC mendapatkan momentum penting dalam pertandingan perdana musim ini.

Gol ketiga yang dicetak Marcos Vinicius juga tidak lepas dari skema bola mati. Sementara itu, Mauro Zijlstra melengkapi pesta empat gol Arema FC setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi dari situasi sepak pojok.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa seriusnya Arema FC dalam mengembangkan variasi bola mati.

Bahkan, efektivitas tersebut mengingatkan pada sejumlah klub Eropa yang dikenal memiliki banyak pola set piece, salah satunya Arsenal.

Editor: Banu Adikara
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