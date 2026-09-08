Bahaya Ledakan Arema FC! Bola Mati Jadi Kunci Asal Tim Jawa Timur di Super League Musim Ini

Arema FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Bola mati menjadi senjata utama tim. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC langsung menunjukkan ancaman serius di Super League 2026/2027 setelah menghancurkan Isenmulang Kalteng FC 4-0 pada pekan pertama di kandang sendiri.
Dari empat gol tersebut, tiga di antaranya lahir melalui situasi bola mati yang menjadi senjata efektif Green Force? No, Arema FC untuk membuka musim dengan tiga poin sekaligus memimpin klasemen sementara.
Efektivitas Arema FC dalam memanfaatkan bola mati menjadi salah satu sorotan utama dari kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan pertama Super League 2026/2027.
Skema set piece mampu menghasilkan tiga gol sekaligus dan menjadi pembeda ketika Arema FC membongkar pertahanan lawan.
Diego Landis menjadi pemain pertama yang menunjukkan ketajaman Arema FC melalui situasi sepak pojok.
Bek tersebut menyambut bola dengan sundulan untuk membawa Arema FC mendapatkan momentum penting dalam pertandingan perdana musim ini.
Gol ketiga yang dicetak Marcos Vinicius juga tidak lepas dari skema bola mati. Sementara itu, Mauro Zijlstra melengkapi pesta empat gol Arema FC setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi dari situasi sepak pojok.
Catatan tersebut memperlihatkan betapa seriusnya Arema FC dalam mengembangkan variasi bola mati.
Bahkan, efektivitas tersebut mengingatkan pada sejumlah klub Eropa yang dikenal memiliki banyak pola set piece, salah satunya Arsenal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju