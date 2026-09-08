Arema FC Mulai Berbenah, Fokus Perkuat Keamanan Stadion hingga Kemandirian Finansial Klub

Management Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC tidak hanya mempersiapkan tim untuk bersaing di kompetisi musim 2026/2027.
Di balik persiapan di lapangan, manajemen Singo Edan juga terus membenahi berbagai sisi pengelolaan klub.
Profesionalisme manajemen, keamanan stadion, kesehatan finansial, hingga pembinaan pemain muda menjadi sejumlah hal yang mendapat perhatian.
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun Arema FC sebagai klub yang semakin tertata dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Chief Business & Commercial Arema FC, Irma Prianti, bersama Manager Operasional Arema FC, Sudarmaji, dalam podcast Galeri City Guide di Radio City Guide 911 FM, Kamis (3/9/2026).
Salah satu perhatian utama manajemen adalah keamanan dan kenyamanan penonton. Sejak kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan pada 2024, Arema FC melakukan sejumlah penyesuaian dalam sistem operasional dan penyelenggaraan pertandingan.
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Manajemen menerapkan kategori green, yellow, dan red untuk membantu memastikan aspek keselamatan serta keamanan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap pertandingan.
Sistem tiket juga ikut mengalami perubahan. Arema FC kini mengandalkan tiket digital atau online. Tiket tersebut sudah mencakup perlindungan asuransi pertandingan serta paket makanan dan minuman.
Pembenahan di sisi pengelolaan turut berdampak pada hubungan dengan sponsor. Kepercayaan sejumlah mitra brand disebut mulai kembali tumbuh. Beberapa sponsor seperti BTN, TCT, RANS, dan Lapak Gaming menjadi bagian dari jersey resmi Arema FC musim ini.
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Jawa Pos
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