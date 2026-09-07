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Andika Rachmansyah
Selasa, 8 September 2026 | 03.25 WIB

Bobotoh Persib Bentang Tifo Megah, Igor Tolic: Belum Pantas, Harus Bawa Juara

Igor Tolic mendapat tifo megah dari Bobotoh saat debut bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu justru merasa belum pantas menerimanya. (Dok. Persib) - Image

Igor Tolic mendapat tifo megah dari Bobotoh saat debut bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu justru merasa belum pantas menerimanya. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Debut resmi Igor Tolic bersama Persib Bandung berakhir manis dengan kemenangan comeback atas PSM Makassar. Sambutan Bobotoh di GBLA juga menjadi momen spesial bagi pelatih asal Kroasia tersebut.

Igor Tolic mendapat sambutan spesial dari Bobotoh saat menjalani debut resmi sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Namun, pelatih asal Kroasia itu justru merasa belum pantas ketika melihat tifo megah bergambar wajahnya terbentang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tifo tersebut dibentangkan Viking Persib Club (VPC) dari tribun timur saat Persib menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027, Minggu (6/9). Di bagian bawah tifo bergambar wajah Igor Tolic tersebut terdapat tulisan "In Igor We Trust".

Sambutan itu terasa semakin istimewa karena debut Igor Tolic bersama Persib berakhir dengan kemenangan. Pangeran Biru mampu melakukan comeback dan mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1.

Puluhan ribu Bobotoh hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada Persib. Tifo tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan suporter kepada Igor yang kini dipercaya memimpin tim sebagai pelatih kepala.

Igor pun menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Bobotoh. Namun, ia merasa belum layak mendapatkan sambutan sebesar itu karena belum mempersembahkan gelar untuk Persib.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bobotoh. Saya rasa, saya belum pantas mendapatkan apa yang mereka lakukan malam ini,” kata Igor Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (7/9).

“Mungkin ketika saya sudah memenangkan sesuatu ke depannya, baru saya pantas. Apa yang terjadi malam ini luar biasa," sambungnya.

Igor bukan sosok baru di lingkungan Persib Bandung. Ia sudah bergabung dengan Pangeran Biru sejak musim 2024/2025 sebagai asisten pelatih Bojan Hodak.

Dalam perannya tersebut, Igor ikut mengukir kesuksesan bersama Persib. Ia turut berada dalam tim yang berhasil membawa Pangeran Biru meraih gelar juara Liga Indonesia dua kali.

Editor: Hendra
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Sumber: PERSIB
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