Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 19.12 WIB

Semen Padang Siapkan 34 Pemain, Pasang Target Juara dan Promosi ke Super League

Semen Padang FC luncurkan skuad untuk menghadapi Championship musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). Semen Padang menyiapkan 34 pemain untuk Championship 2026-2027. Kabau Sirah membidik gelar juara dan tiket promosi ke Super League. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Semen Padang FC luncurkan skuad untuk menghadapi Championship musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). Semen Padang menyiapkan 34 pemain untuk Championship 2026-2027. Kabau Sirah membidik gelar juara dan tiket promosi ke Super League. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Semen Padang FC menatap kompetisi Championship musim 2026-2027 dengan target tinggi. Kabau Sirah membidik gelar juara sekaligus tiket promosi kembali ke Super League.

Target tersebut disampaikan Presiden Klub Semen Padang FC, Andre Rosiade, saat peluncuran tim dan jersey di Menara TOP Food, Alam Sutera, Tangerang, Banten, kemarin (25/8).

Demi target itu, Andre meminta seluruh pemain memiliki mental bertarung sejak awal kompetisi.

Agar persiapan tim semakin matang, Semen Padang dijadwalkan menjalani uji coba melawan klub kasta tertinggi Singapura pada 5 September di Stadion Patriot. Andre juga menyebut kemungkinan Kabau Sirah menjalani satu pertandingan uji coba kontra klub besar Super League sebelum menghadapi tim asal Singapura tersebut.

Sementara itu, CEO Semen Padang FC M. Ammar Tsaqif memastikan persiapan tim dilakukan secara serius. Manajemen bersama tim pelatih telah merampungkan komposisi pemain, menjalani pemusatan latihan, serta menggelar sejumlah pertandingan uji coba.

Untuk musim 2026-2027, Kabau Sirah menyiapkan 34 pemain. Komposisi tersebut diisi perpaduan pemain kenyang pengalaman di kompetisi kasta tertinggi dan pemain muda potensial. 

PEMAIN SEMEN PADANG UNTUK CHAMPIONSHIP 2026-2027

Kiper
1. Ikram Aliffari
2. Achmad Iqbal Bachtiar
3. Dikri Yusron Afafa
4. Mulyadi Rani

Bek
1. Igor Cukovic
2. Erwin Gutawa
3. M. Anwar Rifai
4. Nur Diansyah
5. Mohamad Andre Pangestu
6. Octovianus Otto Kapisa
7. Safrudin Tahar
8. Amiruddin Bagas Kaffa
9. Agim Fariansyah
10. Ghifari Azhari
11. Zulkifli Lukmansyah
12. M. Rezaldi Hehanussa

Gelandang
1. Muhammad Hargiauto
2. Muhammad Kemaluddin
3. David Maulana
4. Alwi Siafat
5. Rahmat
6. Muh Ilham Pratama
7. Lazar Zlicic
8. Gian Zola Nasrulloh
9. Esteban Gabriel Vizcarra
10. Stefano Jantje Lilipaly

Sayap
1. Novri Setiawan
2. Risman Ariyanto Maring
3. Firman Juliansyah
4. Muhamad Kasim Botan

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Soal Peluang Maju di Bursa Ketum PSSI 2027, Andre Rosiade: Tunggu Restu Bos Dulu! - Image
Sepak Bola Indonesia

Soal Peluang Maju di Bursa Ketum PSSI 2027, Andre Rosiade: Tunggu Restu Bos Dulu!

Rabu, 26 Agustus 2026 | 06.39 WIB

Nil Maizar Beberkan 4 Modal Semen Padang FC untuk Juara Championship 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Nil Maizar Beberkan 4 Modal Semen Padang FC untuk Juara Championship 2026/2027

Rabu, 26 Agustus 2026 | 05.53 WIB

Andre Rosiade Soroti John Herdman: Kalau Gagal Juara FIFA ASEAN Cup, Ganti Nil Maizar Saja! - Image
Sepak Bola Indonesia

Andre Rosiade Soroti John Herdman: Kalau Gagal Juara FIFA ASEAN Cup, Ganti Nil Maizar Saja!

Rabu, 26 Agustus 2026 | 05.02 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore