Semen Padang Siapkan 34 Pemain, Pasang Target Juara dan Promosi ke Super League

JawaPos.com - Semen Padang FC menatap kompetisi Championship musim 2026-2027 dengan target tinggi. Kabau Sirah membidik gelar juara sekaligus tiket promosi kembali ke Super League.

Target tersebut disampaikan Presiden Klub Semen Padang FC, Andre Rosiade, saat peluncuran tim dan jersey di Menara TOP Food, Alam Sutera, Tangerang, Banten, kemarin (25/8).

Demi target itu, Andre meminta seluruh pemain memiliki mental bertarung sejak awal kompetisi.

Agar persiapan tim semakin matang, Semen Padang dijadwalkan menjalani uji coba melawan klub kasta tertinggi Singapura pada 5 September di Stadion Patriot. Andre juga menyebut kemungkinan Kabau Sirah menjalani satu pertandingan uji coba kontra klub besar Super League sebelum menghadapi tim asal Singapura tersebut.

Sementara itu, CEO Semen Padang FC M. Ammar Tsaqif memastikan persiapan tim dilakukan secara serius. Manajemen bersama tim pelatih telah merampungkan komposisi pemain, menjalani pemusatan latihan, serta menggelar sejumlah pertandingan uji coba.

Untuk musim 2026-2027, Kabau Sirah menyiapkan 34 pemain. Komposisi tersebut diisi perpaduan pemain kenyang pengalaman di kompetisi kasta tertinggi dan pemain muda potensial.

PEMAIN SEMEN PADANG UNTUK CHAMPIONSHIP 2026-2027 Kiper

1. Ikram Aliffari

2. Achmad Iqbal Bachtiar

3. Dikri Yusron Afafa

4. Mulyadi Rani

Bek

1. Igor Cukovic

2. Erwin Gutawa

3. M. Anwar Rifai

4. Nur Diansyah

5. Mohamad Andre Pangestu

6. Octovianus Otto Kapisa

7. Safrudin Tahar

8. Amiruddin Bagas Kaffa

9. Agim Fariansyah

10. Ghifari Azhari

11. Zulkifli Lukmansyah

12. M. Rezaldi Hehanussa

Gelandang

1. Muhammad Hargiauto

2. Muhammad Kemaluddin

3. David Maulana

4. Alwi Siafat

5. Rahmat

6. Muh Ilham Pratama

7. Lazar Zlicic

8. Gian Zola Nasrulloh

9. Esteban Gabriel Vizcarra

10. Stefano Jantje Lilipaly