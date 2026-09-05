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Andika Rachmansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 18.27 WIB

Shin Tae-yong Santai Jelang Hadapi Borneo FC, Tegaskan Persija Jakarta Bakal Habis-habisan

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong tidak merasa terbebani jelang menghadapi Borneo FC di pekan pertama Super League 2026/2027.

Dia menegaskan anak asuhnya akan memberikan segalanya demi meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Persija Jakarta akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB, sekaligus menjadi debut resmi Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran.

Alih-alih tertekan, Shin Tae-yong justru santai menjalani debutnya bersama Persija Jakarta.

Dia menilai memiliki keuntungan dibanding pelatih lainnya karena sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia.

Pasalnya, Shin Tae-yong pernah melatih Timnas Indonesia selama kurang lebih lima tahun.

Dia menyadari pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur, karena kini dirinya akan mengarungi musim perdana di kompetisi level liga bersama Persija Jakarta.

“Besok (hari ini) merupakan pertandingan pertama saya. Dibandingkan pelatih lainnya, mungkin saya merasa sedikit lebih tenang karena sudah memiliki pengalaman selama lima tahun di Indonesia,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (5/9).

“Memang sebelumnya saya menangani tim nasional, tetapi ini merupakan pertandingan pertama saya di level liga,” sambung dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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