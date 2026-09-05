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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 23.19 WIB

Ketajaman Kendal Tornado FC Meningkat, Stefan Keeltjes Siapkan Taktik Hadapi De Reds FC

Kendal Tornado FC. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC menutup rangkaian pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.

Tiga laga terakhir menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad sebelum memasuki pertandingan resmi.

Dalam tiga uji coba tersebut, Kendal Tornado FC meraih hasil meyakinkan. Tim berjuluk Tornado itu menang telak atas Porprov Kabupaten Pemalang dengan skor 12-0, kemudian mengalahkan ASTI Kendal 16-0 dan Porprov Kabupaten Demak 14-0.

Dari tiga pertandingan itu, Kendal Tornado FC mencetak total 42 gol tanpa kebobolan. Catatan tersebut menjadi salah satu modal penting bagi tim untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi De Reds FC pada pekan pertama kompetisi.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Rullin Keeltjes, mengatakan perkembangan paling terlihat dalam beberapa laga terakhir adalah keberanian pemain ketika mendapatkan peluang di depan gawang.

Menurut Stefan, persoalan penyelesaian akhir sempat menjadi salah satu bahan evaluasi selama pertandingan uji coba sebelumnya. Namun, para pemain mulai menunjukkan perbaikan dalam memanfaatkan peluang.

"Catatannya, kami ada perbaikan dan peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang," ujar Stefan seusai uji coba di Charlie Training Center, Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Sabtu (5/9/2026).

Ia menilai para pemain kini lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ketika berada di area pertahanan lawan. Hal itu terlihat dari produktivitas tim dalam tiga pertandingan terakhir.

"Tapi di tiga uji coba terakhir ini anak-anak bisa terlihat sekali bagaimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin goal," katanya.

Editor: Banu Adikara
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