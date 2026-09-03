Stadion Baru Kendal Tornado FC? Anto Van Java Ungkap Calon Lokasi Strategis

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mulai memberikan kabar terbaru terkait rencana pembangunan stadion milik klub di Kabupaten Kendal. Pemilik klub, Junianto atau yang akrab disapa Anto Van Java, mengungkap calon lokasi yang kini tengah dijajaki.

Informasi tersebut disampaikan Anto Van Java melalui sejumlah unggahan Instagram Story di akun pribadinya, @Anto_van_java.

Sebelumnya, calon lokasi stadion Kendal Tornado FC disebut berada di sekitar exit Tol Pegandon, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

Namun, unggahan terbaru Anto Van Java memberikan gambaran bahwa pencarian lahan kini mulai mengarah ke wilayah Kecamatan Ngampel.

Dalam salah satu Instagram Story, Anto Van Java menuliskan, "Radius kurlep 3 km calon stadion KTFC invest gede pokoknya."

Pada unggahan berikutnya, ia membagikan video ketika berada di wilayah Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel. Lokasi tersebut disebut memiliki jarak sekitar tiga kilometer dari exit Tol Pegandon.

"Antusiasnya ngetend kendal yang mau jual tanah," tulis Anto Van Java dalam unggahan tersebut.

Belum ada pernyataan resmi yang memastikan Desa Rejosari menjadi lokasi final pembangunan stadion. Meski begitu, unggahan tersebut menunjukkan bahwa kawasan Ngampel menjadi salah satu wilayah yang sedang dipertimbangkan oleh pihak klub.