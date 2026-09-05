Preview Borneo FC vs Persija: Mauro Jeronimo Bidik Debut Manis, Pesut Etam Incar Tiga Poin

JawaPos.com – Borneo FC akan menjalani pertandingan perdana Super League 2026/2027, Sabtu (5/9). Bermain di Stadion Segiri Samarinda, Pesut Etam langsung mendapatkan penantang berat, Persija Jakarta.

Pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi sang arsitek, Mauro Jeronimo. Pelatih asal Portugal itu telah memimpin latihan tim sejak 20 Juli 2026.

Dari hasil pemusatan latihan di Samarinda dan Jogjakarta, Mauro memastikan kondisi timnya cukup baik jelang bentrok melawan Persija.

Mauro menuturkan, laga perdana sudah pasti tidak akan berjalan mudah.

"Ini pertandingan pertama musim ini, kami selalu mengatakan itu adalah yang paling sulit," ungkap Mauro.

Namun demikian, Mauro memastikan timnya sangat bersemangat menyambut musim baru dengan status tuan rumah. Ia menegaskan, dirinya tidak merasa tertekan menghadapi tim sekelas Macan Kemayoran di laga debutnya.

"Semua orang di klub ini bersemangat untuk pertandingan pembuka. Semua pemain saat ini dalam kondisi terbaik secara fisik dan mental. Saya pastikan semua pemain siap bersaing secara kompetitif di tim ini," kata Mauro.

"Dan soal tekanan, sejujurnya saya tidak merasa tertekan sama sekali. Saya bergembira dengan tantangan baru ini. Bagi saya, sepak bola bukanlah soal hidup atau mati. Sepak bola adalah kegembiraan, antusiasme, dan tujuan untuk bersaing," sambungnya.

Komang Teguh: Target Tiga Poin di Kandang Sementara itu, mewakili para pemain, Komang Teguh memastikan mereka siap menghadapi laga perdana. Targetnya jelas: mengamankan tiga poin di kandang.