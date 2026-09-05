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Sabtu, 5 September 2026 | 14.54 WIB

Preview Borneo FC vs Persija: Mauro Jeronimo Bidik Debut Manis, Pesut Etam Incar Tiga Poin

Borneo FC menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Super League 2026/2027. Mauro Jeronimo siap menjalani debut dan membidik tiga poin. (Dok. Kaltim Post) - Image

Borneo FC menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Super League 2026/2027. Mauro Jeronimo siap menjalani debut dan membidik tiga poin. (Dok. Kaltim Post)

JawaPos.com – Borneo FC akan menjalani pertandingan perdana Super League 2026/2027, Sabtu (5/9). Bermain di Stadion Segiri Samarinda, Pesut Etam langsung mendapatkan penantang berat, Persija Jakarta.

Pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi sang arsitek, Mauro Jeronimo. Pelatih asal Portugal itu telah memimpin latihan tim sejak 20 Juli 2026.

Dari hasil pemusatan latihan di Samarinda dan Jogjakarta, Mauro memastikan kondisi timnya cukup baik jelang bentrok melawan Persija.

Mauro menuturkan, laga perdana sudah pasti tidak akan berjalan mudah.

"Ini pertandingan pertama musim ini, kami selalu mengatakan itu adalah yang paling sulit," ungkap Mauro.

Namun demikian, Mauro memastikan timnya sangat bersemangat menyambut musim baru dengan status tuan rumah. Ia menegaskan, dirinya tidak merasa tertekan menghadapi tim sekelas Macan Kemayoran di laga debutnya.

"Semua orang di klub ini bersemangat untuk pertandingan pembuka. Semua pemain saat ini dalam kondisi terbaik secara fisik dan mental. Saya pastikan semua pemain siap bersaing secara kompetitif di tim ini," kata Mauro.

"Dan soal tekanan, sejujurnya saya tidak merasa tertekan sama sekali. Saya bergembira dengan tantangan baru ini. Bagi saya, sepak bola bukanlah soal hidup atau mati. Sepak bola adalah kegembiraan, antusiasme, dan tujuan untuk bersaing," sambungnya.

Komang Teguh: Target Tiga Poin di Kandang

Sementara itu, mewakili para pemain, Komang Teguh memastikan mereka siap menghadapi laga perdana. Targetnya jelas: mengamankan tiga poin di kandang.

“Kami para pemain sudah sangat siap untuk pertandingan besok, dan besok adalah pertandingan penting bagi kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok, supaya mendapatkan 3 poin di kandang,” ungkap Komang.

Editor: Hendra
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Sumber: Kaltim Post
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