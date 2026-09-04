Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persebaya: Francisco Rivera Pastikan Kesiapan Green Force

Francisco Rivera berjuang membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya bertamu ke kandang Bhayangkara FC di pekan perdana Super League 2026/2027. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.
Francisco Rivera: Persebaya Surabaya siap hadapi Bhayangkara FC
Francisco Rivera menegaskan bahwa Persebaya sudah melakukan persiapan matang dalam menghadapi Super League. Mereka berhasil menjadi juara Piala Presiden 2026 dan menjalani persiapan di Thailand.
Dengan berbagai laga di Piala Presiden 2026 dan pertandingan persahabatan, Persebaya makin siap menghadapi Bhayangkara FC. Francisco Rivera juga berharap timnya bisa cepat beradaptasi.
"Kita sudah bekerja keras di laga pramusim, Piala Presiden, dan di Thailand. Kami sudah siap untuk pertandingan besok dan semoga bisa cepat beradaptasi," kata Francisco Rivera saat konferensi pers.
Di sisi lain, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memperkirakan laga akan berjalan sulit. Sebab, Bhayangkara FC mendatangkan pelatih dan pemain baru.
"Saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat secara utuh bagaimana Bhayangkara akan bermain dengan karakteristik barunya. Karena itu, kami harus siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan," ujar Bernardo Tavares yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (4/9).
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Pelatih asal Portugal tersebut tidak ingin para pemainnya terlena dengan prestasi menjadi juara Piala Presiden 2026. Tavares ingin para pemainnya fokus menghadapi laga melawan Bhayangkara FC.
"Kami juga tidak boleh terlalu melihat apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Hasil bagus di Piala Presiden tentu kami senang, tetapi itu tidak akan membantu kami memenangkan pertandingan besok," jelas Tavares.
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Jawa Pos
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