Madura United Turunkan Harga Tiket Ekonomi, Cukup Rp 30 Ribu Bisa Nonton di Stadion

Launching Madura United di pondok pesantren. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC membuat kebijakan baru untuk pertandingan kandang musim 2026/27 dengan memangkas harga tiket kategori ekonomi dari Rp 50 ribu menjadi Rp 30 ribu.
Keputusan manajemen Laskar Sape Kerrab tersebut dilakukan untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Madura yang ingin menyaksikan langsung pertandingan tim kesayangan di stadion.
Sementara itu, harga tiket untuk kategori lain tidak mengalami perubahan.
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Tiket VIP tetap dibanderol Rp 100 ribu, sedangkan kategori VVIP dijual dengan harga Rp 150 ribu.
Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengatakan, keputusan menurunkan harga tiket ekonomi diambil agar semakin banyak masyarakat bisa datang ke stadion.
Menurut dia, pertandingan Madura United seharusnya dapat dinikmati berbagai kalangan.
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“Kami putuskan untuk menurunkan harga tiket. Harapan kami, ini bisa membuat jangkauan suporter dan masyarakat Madura bisa lebih luas lagi,” kata Achsanul Qosasi, Rabu (2/9).
Achsanul menegaskan, sepak bola dan Madura United bukan hanya milik kelompok tertentu.
Karena itu, manajemen ingin pertandingan kandang menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk memberikan dukungan secara langsung.
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Jawa Pos
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