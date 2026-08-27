Jelang Bergulirnya Championship Musim 2026/2027, Kendal Tornado FC Tantang Bali United

JawaPos.com - Kendal Tornado FC akan menjalani salah satu laga uji coba penting dalam persiapan menuju kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 dengan menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (28/8/2026) sore.

Pertandingan tersebut tidak sekadar menjadi ajang mengukur kemampuan tim. Kendal Tornado FC juga menjadikannya sebagai simulasi menghadapi atmosfer pertandingan tandang yang akan mereka jalani pada awal musim.

Sebanyak 23 pemain dijadwalkan berangkat dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menuju Bali pada Kamis (27/8/2026) sore.

Tim pelatih ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan rencana permainan ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyebut laga melawan Bali United penting untuk membangun kesiapan mental pemain. Apalagi, Kendal Tornado FC sudah ditunggu dua pertandingan tandang secara beruntun pada awal kompetisi.

Dua pertandingan tersebut masing-masing menghadapi De Reds FC dan Persipura Jayapura. Karena itu, pengalaman bermain di markas lawan sejak masa pramusim dinilai bisa membantu tim beradaptasi dengan tekanan pertandingan.

"Kami punya dua laga away di awal, jadi anak-anak harus siap dengan pressure dan tekanan dari tim lawan yang pasti tidak mudah buat kami nanti," kata Stefan setelah memimpin latihan di Charlie Training Center, Boja, Kabupaten Kendal.

Stefan bukan sosok asing bagi Bali United. Ia pernah menjadi bagian dari tim pelatih klub asal Pulau Dewata tersebut sebagai asisten pelatih. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami karakter dan kualitas Serdadu Tridatu.