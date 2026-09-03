Stadion Brawijaya Kediri Lolos Verifikasi I.League, Lampu Stadion Naik Jadi 1.600 Lux

Pengecekan Stadion Brawijaya Kediri. (I.League)
JawaPos.com - Persik Kediri mendapat kabar baik menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Stadion Brawijaya Kota Kediri dipastikan lolos verifikasi operator kompetisi I.League dan siap digunakan sebagai kandang Macan Putih musim ini.
Kelolosan tersebut tidak lepas dari sejumlah pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri selaku pemilik stadion. Beberapa fasilitas mendapat peningkatan untuk memenuhi standar yang ditetapkan bagi venue klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Ketua Panpel Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan salah satu pembenahan yang dilakukan adalah pemasangan single seat di tribun penonton. Kursi berwarna ungu dipilih sebagai identitas Persik Kediri.
"Kita sudah pasang single seat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki venue kandang klub Super League. Kita pakai kursi ungu sebagai warna kebesaran Persik Kediri. Musim ini penonton lebih nyaman menyaksikan pertandingan di stadion," kata Tri Widodo.
Selain tempat duduk, fasilitas penerangan Stadion Brawijaya juga mendapat perhatian. Kapasitas lampu ditingkatkan dari sebelumnya 1.200 lux menjadi 1.600 lux.
Tri Widodo mengapresiasi langkah Pemkot Kediri yang meningkatkan kualitas penerangan stadion. Menurutnya, angka 1.600 lux merupakan batas minimal untuk pertandingan di level Super League.
"Persik Kediri berterima kasih kepada Pemkot Kediri sebagai pemilik stadion telah menambah jumlah lux lampu. Angka 1.600 lux batas minimal untuk menerangi lapangan," ujarnya.
Peningkatan penerangan belum berhenti di angka tersebut. Pemkot Kediri berencana menambah kapasitas lampu secara bertahap hingga 1.800 lux. Genset tambahan juga disiapkan sebagai pendukung pasokan listrik dari PLN.
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Jawa Pos
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