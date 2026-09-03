Iwan Setiawan Meninggal Dunia, Muhammad Hidayat: Dia Berjasa dalam Karir Saya

Muhammad Hidayat (kiri) bersama Iwan Setiawan (tengah). (Dok. Muhammad Hidayat)
JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti persepakbolaan Indonesia. Mantan pemain sekaligus pelatih, Iwan Setiawan, meninggal dunia pada Kamis (3/9) pagi di usia 68 tahun.
Para pemain yang pernah dilatih Iwan Setiawan merasakan duka mendalam. Salah satunya adalah Muhammad Hidayat, mantan pemain Persebaya Surabaya dan kini membela Barito Putera.
Melalui sosial media, Muhammad Hidayat menuliskan bahwa mendiang Iwan Setiawan adalah orang yang baik. Gelandang 30 tahun tersebut mengaku bahwa Iwan Setiawan merupakan pelatih yang mempercayainya untuk bermain di Persebaya Surabaya.
Bagi Muhammad Hidayat, Iwan Setiawan punya banyak jasa dalam karir sepak bolanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada mendiang yang pernah menjadi pelatih Persija Jakarta tersebut.
"Ayah Iwan Setiawan baik, jujur, dan satu-satunya orang yang percaya dan membawa saya ke Persebaya pada saat itu, orang paling berjasa dalam karir saya. Maafkan saya dan Terimakasih ayah atas kebaikan dan ilmunya Al-Fatihah," kata Muhammad Hidayat di Instagram.
Hidayat bermain apik saat membela Borneo FC U-21 yang mengikuti ajang ISC A U-21 2016. Karena performa bagusnya, ia kemudian direkrut Persebaya pada 2017 yang saat itu ditangani Iwan Setiawan.
Meski Iwan Setiawan hengkang, Hidayat terus konsisten tampil apik bersama Persebaya. Pemain kelahiran Bontang tersebut membawa Green Force meraih juara Liga 2 2017 dan promosi ke Liga 1 2018.
Karir Hidayat di Persebaya juga sangat awet hingga musim 2024/2025. Pemain yang kerap memakai nomor punggung 96 itu meninggalkan Persebaya dengan mencatatkan 126 pertandingan di semua kompetisi.
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Jawa Pos
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