Jadwal dan Link Live Streaming Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia 2027

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 menghadapi Laos U-20 pada matchday kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Lao National Stadium KM16, Vientiane, Kamis (3/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Garuda Muda wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos setelah sebelumnya ditahan Malaysia 0-0.

Jadwal Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20 Pertandingan Laos U-20 melawan Timnas Indonesia U-20 digelar di Lao National Stadium KM16, Vientiane, Laos, Kamis (3/9/2026).

Skuad asuhan Nova Arianto datang dengan membawa 23 pemain untuk menjalani persaingan di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Hasil imbang 0-0 melawan Malaysia pada pertandingan pertama membuat posisi Timnas Indonesia U-20 berada dalam situasi kurang menguntungkan.

Garuda Muda tidak boleh kembali kehilangan poin karena setelah Laos, mereka masih harus menghadapi Australia yang di atas kertas memiliki kekuatan lebih besar.

Persaingan Grup H juga membuat setiap pertandingan menjadi penting bagi Timnas Indonesia U-20.

Hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak mendapatkan tiket menuju putaran final Piala Asia U-20 2027, sehingga kemenangan menjadi target utama Nova Arianto dan anak asuhnya.

Nova pun mengaku masih mempertimbangkan komposisi pemain yang akan diturunkan. Pelatih Timnas Indonesia U-20 tersebut perlu menghitung kondisi pemain sekaligus memikirkan laga berikutnya melawan Australia.