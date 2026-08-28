Resmi Bergabung Persiraja, Martin Chaves Ingin Bawa Laskar Rencong Promosi ke Super League

Pemain anyar Persiraja Banda Aceh, Martin Chaves. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain anyar Persiraja Banda Aceh, Martin Chaves, langsung memasang target tinggi bersama klub barunya. Penyerang asal Uruguay tersebut ingin membantu Laskar Rencong meraih tiket promosi ke Super League pada musim 2026/27.
Chaves mengaku tidak memiliki target khusus mengenai jumlah gol maupun assist yang ingin dicatatkannya. Menurutnya, statistik individu bukan menjadi prioritas selama kontribusinya bisa membantu Persiraja meraih hasil positif.
“Target utama saya adalah membantu tim memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan meraih promosi ke Liga 1, karena itulah yang kita semua inginkan,” ujar Chaves, Kamis (27/8).
Baca Juga:Gelar Juara Jadi Target Utama Musim Ini! Dewa United Makin Pede Tatap Super League 2026/27
Pemain asal Uruguay itu menilai kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Karena itu, ia siap menjalankan perannya sesuai kebutuhan tim selama perjalanan Persiraja menghadapi persaingan kompetisi musim depan.
Bergabung dengan Persiraja juga menjadi kesempatan bagi Chaves untuk membagikan pengalaman kepada pemain-pemain muda. Ia menyadari bahwa perkembangan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh pemain senior, tetapi juga bagaimana pemain muda mendapatkan arahan dan pengalaman yang tepat.
“Tentu saja, saya ingin memberikan kontribusi sebesar mungkin untuk membantu tim, sekaligus menggunakan pengalaman yang saya miliki untuk membantu para pemain muda berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari,” katanya.
Baca Juga:Anton Sojberg Resmi Bergabung Dengan Bhayangkara FC, Striker asal Denmark Siap Buktikan Ketajamannya
Chaves berharap kehadirannya tidak hanya memberikan tambahan tenaga di dalam pertandingan. Ia juga ingin menjadi bagian dari proses perkembangan skuad Persiraja dalam aktivitas sehari-hari.
Bagi Chaves, seluruh ambisi tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Ia ingin Persiraja mampu melewati persaingan musim 2026/27 dengan hasil terbaik dan mengamankan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
“Target terbesar saya sama seperti semua orang, meraih promosi ke Liga 1,” tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!