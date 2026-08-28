Resmi Bergabung Persiraja, Martin Chaves Ingin Bawa Laskar Rencong Promosi ke Super League

JawaPos.com - Pemain anyar Persiraja Banda Aceh, Martin Chaves, langsung memasang target tinggi bersama klub barunya. Penyerang asal Uruguay tersebut ingin membantu Laskar Rencong meraih tiket promosi ke Super League pada musim 2026/27.

Chaves mengaku tidak memiliki target khusus mengenai jumlah gol maupun assist yang ingin dicatatkannya. Menurutnya, statistik individu bukan menjadi prioritas selama kontribusinya bisa membantu Persiraja meraih hasil positif.

“Target utama saya adalah membantu tim memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan meraih promosi ke Liga 1, karena itulah yang kita semua inginkan,” ujar Chaves, Kamis (27/8).

Pemain asal Uruguay itu menilai kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Karena itu, ia siap menjalankan perannya sesuai kebutuhan tim selama perjalanan Persiraja menghadapi persaingan kompetisi musim depan.

Bergabung dengan Persiraja juga menjadi kesempatan bagi Chaves untuk membagikan pengalaman kepada pemain-pemain muda. Ia menyadari bahwa perkembangan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh pemain senior, tetapi juga bagaimana pemain muda mendapatkan arahan dan pengalaman yang tepat.

“Tentu saja, saya ingin memberikan kontribusi sebesar mungkin untuk membantu tim, sekaligus menggunakan pengalaman yang saya miliki untuk membantu para pemain muda berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari,” katanya.

Chaves berharap kehadirannya tidak hanya memberikan tambahan tenaga di dalam pertandingan. Ia juga ingin menjadi bagian dari proses perkembangan skuad Persiraja dalam aktivitas sehari-hari.

Bagi Chaves, seluruh ambisi tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Ia ingin Persiraja mampu melewati persaingan musim 2026/27 dengan hasil terbaik dan mengamankan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.