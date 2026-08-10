Persiraja Resmi Merekrut 5 Pemain asli Aceh, Ini Daftar Lengkapnya

Persiraja resmi rekrut 5 pemain asli Aceh untuk perkuat skuad Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh terus mematangkan skuad untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27. Terbaru, Laskar Rencong memperkenalkan lima pemain asal Aceh yang akan menjadi bagian dari tim pada musim mendatang.
Kelima pemain tersebut diperkenalkan kepada publik pada Sabtu (8/8) malam. Mereka adalah Khalidin, Ridha Umami, M. Raffa Fathary, Said Kaysa Qusairy, dan Pitian Husni.
Khalidin menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa menambah pilihan di lini depan Persiraja. Pemain berusia 24 tahun tersebut berposisi sebagai striker.
Pada usia yang sama, Pitian Husni juga akan memperkuat tim dengan peran sebagai winger.
Sementara itu, Ridha Umami yang berusia 26 tahun merupakan pemain yang beroperasi di lini tengah.
Persiraja juga membawa dua pemain yang usianya lebih muda, yakni M. Raffa Fathary dan Said Kaysa Qusairy.
Raffa Fathary baru berusia 17 tahun. Dia merupakan jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persiraja musim 2025/26. Pemain muda tersebut dapat dimainkan sebagai bek kiri maupun gelandang.
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Adapun Said Kaysa Qusairy yang berusia 20 tahun juga berposisi sebagai bek kiri. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya Persiraja memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain muda asal Aceh untuk berkembang bersama tim senior.
Media Officer Persiraja Ariful Usman menyebut, perekrutan lima pemain tersebut sejalan dengan komitmen klub untuk membangun skuad yang kompetitif sekaligus memberi ruang kepada talenta lokal.
“Lima pemain ini merupakan putra Aceh yang kami harapkan bisa memberikan energi baru untuk Persiraja,” ujar Ariful, Senin (10/8).
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