Never Walk Alone! Jersey Baru Madura United Bawa Pesan Haru Jelang Super League 2026/2027

Tiga jersey baru Madura United FC untuk Super League 2026/2027 membawa filosofi budaya dan identitas masyarakat Madura. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC resmi memperkenalkan tiga jersey anyar untuk mengarungi Super League 2026/2027 pada Kamis (27/8), dengan desain home, away, dan third yang sarat identitas Madura.
Bekerja sama dengan X-Ten Indonesia sebagai apparel resmi, jersey tersebut membawa pesan keberanian, keteguhan, dedikasi, hingga ikatan klub dengan masyarakat Madura.
Jersey home Madura United FC mengusung pola loreng merah putih yang diadaptasi dari visual pakaian adat pesa’an Madura.
Desain tersebut menjadi simbol kuat keterikatan klub dengan budaya dan tradisi lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat Madura.
Direktur Madura United FC Annisa Zhafarina yang juga menjadi desainer jersey home dan away menjelaskan setiap warna memiliki filosofi tersendiri.
Merah melambangkan keberanian dan semangat juang, putih merepresentasikan kesucian, ketulusan hati, serta kejujuran, sedangkan hitam menggambarkan keteguhan jiwa dan identitas budaya yang tidak tergoyahkan.
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Jersey home juga tidak sekadar menonjolkan kombinasi tiga warna tersebut.
Pada bagian permukaannya terdapat tekstur bermotif Pulau Madura yang dipadukan dengan ventilasi udara, sekaligus menjadi penegas identitas tanah kelahiran dalam setiap helai jersey.
Konsep itu membuat jersey home memiliki pesan lebih dari sekadar seragam pertandingan.
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Jawa Pos
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