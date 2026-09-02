Nova Arianto Dilema! Turunkan Skuad Terbaik Lawan Laos, atau Simpan untuk Hadapi Australia?

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, dihadapkan pada dilema dalam menentukan komposisi pemain untuk menghadapi Laos dan Australia pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia U-20 saat ini menghuni posisi kedua dalam klasemen Grup H dengan koleksi satu poin setelah bermain imbang kontra Malaysia di laga pembuka. Garuda Muda terpaut dua angka dari Australia yang sedang memimpin, sementara Laos di dasar klasemen.

Kini, Timnas Indonesia U-20 tengah fokus untuk menghadapi tuan rumah Loas di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (3/9) besok. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Garuda Muda. Putu Panji cs wajib meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos ke putaran final.

Nova telah menganalisis kekuatan Laos. Eks tangan kanan Shin Tae-yong itu mengakui tim tuan rumah memiliki daya juang tinggi serta kecepatan yang patut diwaspadai oleh anak asuhnya.

“Persiapan laga selanjutnya kita sudah melihat Laos ya. Laos sebagai tuan rumah mempunyai daya juang yang sangat baik, dari sisi kecepatan, dari kemauan, daya juang yang sangat baik, itu menjadi catatan kami,” kata Nova, dikutip Rabu (2/9).

Pelatih berkepala plontos itu menyadari bahwa laga melawan Laos merupakan laga penting. Namun di sisi lain, ia juga harus berhitung dengan cermat mengenai susunan pemain yang akan diturunkannya dalam laga tersebut.

Nova dilema apakah harus menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Laos, atau justru ketika menghadapi Australia di laga pamungkas. Maka itu, ia masih belum bisa menentukan pemain yang akan diturunkan dalam dua laga krusial tersebut.

“Tetapi memang dalam hal ini kita harus berhitung tentang siapa pemain yang akan bermain. Karena kita tahu hanya juara grup dan tujuh runner-up terbaik, termasuk poin dengan tim terakhir yang di bawah yang tidak dihitung. Itu menjadi perhatian kami dalam kami menentukan pemain yang akan tampil,” tutur Nova.