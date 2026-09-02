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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 3 September 2026 | 03.48 WIB

Resmi Dipinjam Borneo FC, Simak 3 Fakta Menarik Van Basty Sousa

Van Basty gabung Borneo FC. (Dok. Borneo FC) - Image

Van Basty gabung Borneo FC. (Dok. Borneo FC)

JawaPos.com - Van Basty Sousa telah resmi bermain bersama Borneo FC Samarinda untuk super league musim 2026/2027.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut datang dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

Siap berikan yang terbaik untuk Borneo FC

Setelah resmi menjadi pemain Borneo FC, Van Basty menegaskan bahwa dia siap memberikan yang terbaik untuk timnya.

Dia juga sangat antusias menghadapi musim baru super league.

"Saya siap berjuang dan memberikan segalanya untuk tim. Kami akan bekerja keras, tetap bersatu dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan untuk meraih hasil terbaik musim ini," papar Van Basty Sousa.

"Saya sangat antusias menjalani musim ini dan siap memberikan segalanya untuk suporter dan tim," kata Van Basty Sousa saat diperkenalkan secara resmi di Instagram Borneo FC.

Fakta Van Basty Sousa

Berikut ini merupakan tiga fakta menarik Van Basty Sousa yang bermain untuk Borneo FC. Apa saja fakta menariknya? Baca terus artikel ini.

1. Hanya cetak satu gol bersama Persija Jakarta

Bersama Persija Jakarta, Van Basty menjalani 29 pertandingan sepanjang musim lalu. Melansir Transfermarkt, dia juga hanya mencetak satu gol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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