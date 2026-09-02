Resmi Dipinjam Borneo FC, Simak 3 Fakta Menarik Van Basty Sousa

JawaPos.com - Van Basty Sousa telah resmi bermain bersama Borneo FC Samarinda untuk super league musim 2026/2027.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut datang dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

Siap berikan yang terbaik untuk Borneo FC Setelah resmi menjadi pemain Borneo FC, Van Basty menegaskan bahwa dia siap memberikan yang terbaik untuk timnya.

Dia juga sangat antusias menghadapi musim baru super league.

"Saya siap berjuang dan memberikan segalanya untuk tim. Kami akan bekerja keras, tetap bersatu dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan untuk meraih hasil terbaik musim ini," papar Van Basty Sousa.

"Saya sangat antusias menjalani musim ini dan siap memberikan segalanya untuk suporter dan tim," kata Van Basty Sousa saat diperkenalkan secara resmi di Instagram Borneo FC.

Fakta Van Basty Sousa Berikut ini merupakan tiga fakta menarik Van Basty Sousa yang bermain untuk Borneo FC. Apa saja fakta menariknya? Baca terus artikel ini.

1. Hanya cetak satu gol bersama Persija Jakarta