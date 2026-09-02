Eks Pemain Wellington Phoenix Gabung Garudayaksa FC, Tajam dan Lincah Sebagai Winger

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menambah kekuatan skuad untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Kali ini, klub tersebut resmi mendatangkan winger kiri asal Australia, Carlo Armiento.

Pemain berdarah Italia-Australia itu diharapkan bisa menambah pilihan di lini serang, khususnya dari sektor sayap kiri. Kehadirannya juga menjadi bagian dari upaya Garudayaksa FC memperkuat kedalaman tim yang menjalani promosi ke level tertinggi musim 2026-2027 ini.

Armiento merupakan pemain kelahiran Adelaide, Australia, pada 4 Juni 1999. Pemain dengan tinggi 1,79 meter tersebut datang dengan pengalaman bermain di kompetisi A-League Men bersama Wellington Phoenix.

Pada musim sebelumnya, Armiento mencatatkan 22 penampilan bersama Wellington Phoenix dan berhasil mencetak lima gol serta lima assist. Catatan tersebut menjadi salah satu modal yang dibawanya ketika memulai petualangan baru bersama Garudayaksa FC.

Kemampuan bermain di sisi kiri menjadi salah satu kelebihan Armiento. Kecepatan dan kelincahannya diharapkan bisa memberikan opsi berbeda bagi tim dalam membangun serangan.

Armiento sendiri menyambut positif kepindahannya ke Garudayaksa FC. Setelah resmi menjadi bagian dari klub, ia mengaku sudah tidak sabar untuk segera memulai musim bersama rekan-rekan barunya.

"Ya, saya senang berada di sini untuk membantu tim. Saya sangat menantikan dimulainya musim ini," ujar Armiento dikutip dari situs remi liga. Ia juga menyampaikan komitmennya kepada para pendukung Garudayaksa FC. Armiento berjanji akan memberikan kemampuan terbaik setiap kali dipercaya tampil di pertandingan.

Bagi Garudayaksa FC, perekrutan Armiento diharapkan tidak sekadar menambah jumlah pemain di skuad. Pengalaman sang pemain di A-League Men juga diharapkan bisa membantu tim menghadapi persaingan kompetisi kasta tertinggi Indonesia.