Dipinjamkan ke Persita Tangerang, Dion Markx Tegaskan Keluar dari Zona Nyaman!

JawaPos.com - Dion Markx resmi menjadi pemain Persita Tangerang untuk super league musim 2026/2027.

Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut datang dengan status pinjaman dari Persib Bandung.

Dion Markx keluar dari zona nyaman Setelah resmi menjadi pemain Persita Tangerang, Dion Markx tampak antusias dengan kepindahan.

Melalui sosial media, bek 21 tahun tersebut menuliskan bahwa dia harus keluar dari zona nyaman.

"Hal yang telah kupelajari dalam hidup sejauh ini: Zona nyaman tidak menciptakan pertumbuhan. Antusias menyambut tantangan baru ini dan bertekad untuk menjadi lebih baik setiap hari. Siap bekerja, berkompetisi, dan memberikan segalanya untuk Persita. Saatnya bekerja. Sampai jumpa di lapangan!," tulis Dion Markx di Instagram.

Bersama Persita, Dion ingin memberikan kontribusinya. Ia yakin mampu mencapai target timnya untuk musim ini.

"Saya tidak sabar untuk bisa segera memberikan kontribusi untuk Persita, saya yakin bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan untuk tim dalam mencapai target pada musim ini," kata Dion Markx yang dikutip laman resmi Persita, Rabu (2/9).

Dion Markx hanya bermain satu pertandingan bersama Persib Musim lalu, Dion masih belum menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah tanguh.