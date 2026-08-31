Road To Panser Biru Fest di Stadion Jatidiri, Semarak Suporter dan Musik!

Road To Panser Biru Fest. (Panser Biru)
JawaPos.com - Panser Biru sukses menggelar event Southern Roars Road To Panser Biru Fest di halaman tribun selatan Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan menghadirkan lomba chant, pertunjukan musik, bazar UMKM, hingga silaturahmi antarkelompok suporter.
Acara utama dimulai pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Namun, rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB melalui lomba chant yang diikuti anggota dari sejumlah korwil Panser Biru.
Lomba chant tersebut menghasilkan tiga pemenang. Yudi dari Panser Biru Bringin meraih juara ketiga, sementara juara kedua ditempati Res Chandra dari Panser Cakeb Kebonharjo. Rizal keluar sebagai juara pertama.
Hadiah untuk juara pertama diserahkan langsung oleh Ketua Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng.
Dalam sesi Class Chant, Rizal sempat ditanya oleh Luseta yang merupakan Capo Panser Biru sekaligus MC kegiatan tersebut. Ia mengaku senang dapat ikut ambil bagian dalam lomba.
"Ikut senang bisa berkontribusi mengikuti lomba chants, ini lagu dibuat dipersembahkan untuk Panser Biru," ujar Rizal.
Setelah lomba chant selesai, panggung musik mulai berjalan. Acara dipandu oleh Monyong dan Nisa. Ijhek Phiyek menjadi penampil pembuka dengan membawakan musik dangdut mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.30 WIB.
Acara kemudian dihentikan sementara untuk jeda Maghrib hingga pukul 18.00 WIB. Setelah itu, Atlas Soul Club tampil di stage DJ dengan membawakan musik-musik bernuansa Jamaika.
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Jawa Pos
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