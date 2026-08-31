Persib Bandung tanpa Tiga Pemain saat Melawan Manila Digger

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengonfirmasi bahwa timnya tidak diperkuat tiga pemain saat melawan Manila Digger pada laga play off AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/27.

Laga bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8) pukul 19.00 WIB.

Ketiga pemain yang dipastikan absen adalah gelandang Luciano Guaycochea dan Gakuto Notsuda serta pemain serba bisa Sandy Walsh.

Ketiganya masih menjalani proses pemulihan cedera sehingga belum dapat diturunkan dalam pertandingan penting tersebut.

"Masih Lucho (Luciano Guaycochea), Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda (yang akan absen di pertandingan)," kata Tolic dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Senin (31/8).

Absennya Guaycochea dan Notsuda membuat Tolic harus menyiapkan pemain pengganti di lini tengah.

Dengan kondisi tersebut, Persib sangat berpeluang mengandalkan pengalaman kapten Marc Klok, Adam Alis, dan gelandang timnas Indonesia, Thom Haye.

Ketiganya memiliki karakter permainan yang saling melengkapi.